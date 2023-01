Home

Sport

Basket

Libertas, attenzione alla Sangiorgese, non sarà facile

Basket

14 Gennaio 2023

Libertas, attenzione alla Sangiorgese, non sarà facile

Livorno 14 gennaio 2023

Non sarà facile-non sarà facile-non sarà facile. Il mantra in casa Libertas mantiene alta la concentrazione perché la partita contro la Sangiorgese (palla a due domenica 15 alle 18 al PalaMacchia) è piena zeppa di insidie.

Tanto per cominciare gli ospiti hanno vinto le ultime tre partite, una della quali con la Pielle e proprio al PalaMacchia il 18 dicembre scorso. Inoltre, i ragazzi di Roncari vantano la miglior difesa del girone con la misera di 896 punti incassati, per una media di 64 netti a partita.

Può bastare? Forse sì, ma anche no, perché la Libertas, dopo la sconfitta di sabato scorso a Verbania contro Omegna, deve riprendere la marcia per mettere in condizioni di buona sicurezza uno dei primi quattro posti.

Tra gli ospiti c’è da fare attenzione a Sebastiano Bianchi che nella Sangiorgese ha trovato il proprio habitat. In casa amaranto c’è un ex: Andrea Bargnesi che l’anno scorso nel finale della partita giocata al Modigliani Forum contro la Libertas segnò nel finale i punti della staffa che consentirono alla Sangio di vincere per 54-58: punteggio basso, come quello che potrebbe profilarsi nella partita di domenica visto che si affrontano le due migliori difese del torneo.

Ultima nota su Saccaggi: il cecchino carrarino sarà regolarmente in campo nonostante i recenti dolori alla schiena

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin