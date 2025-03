Home

Basket

1 Marzo 2025

Livorno 1 marzo 2025 Libertas-Avellino, Mannucchi: troppe partite perse non possiamo permetterci passi falsi

Domenica 2 marzo, alle ore 18:00, la Libertas Livorno ospiterà Avellino Basket al PalaMacchia in una sfida cruciale per la corsa salvezza. La partita, diretta dagli arbitri Marco Attard, Cappello e Castellano, rappresenta un banco di prova fondamentale per i padroni di casa, che cercano punti preziosi per risollevare la propria classifica.

Livorno, una gara da non sbagliare

Per la Libertas, il match contro Avellino è di importanza vitale, come ha sottolineato il direttore sportivo Gianluca Mannucchi:

“La partita contro Avellino è di fondamentale importanza per noi, perché ovviamente ci troviamo invischiati nella lotta per non retrocedere, come preventivabile alla vigilia della stagione. Ultimamente, però, le partite perse sono state un po’ troppe e quindi non ci possiamo permettere ulteriori passi falsi. Ritroviamo una Società con la quale lo scorso anno abbiamo fatto un percorso insieme, alla quale facciamo tanti complimenti, perché oltre alla promozione sta facendo un ottimo campionato. In particolare, va un plauso a Crotti, un grande allenatore e un amico, che sta facendo un lavoro super. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi: il fattore campo e il nostro pubblico saranno determinanti, dobbiamo vincere”.

Anche Francesco Fratto, uno dei leader della squadra, ha ribadito la difficoltà della sfida, ma anche la necessità di reagire:

“Avellino è una squadra molto forte, che si merita in modo assoluto la classifica che ha. Ha due americani tra i più continui del campionato e un giocatore determinante come Mussini, che può vincere la partita in ogni momento. Noi dobbiamo dare a noi stessi un segnale importante di consapevolezza: niente è perduto, nonostante il momento difficile. Ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato”.

La Libertas, che si presenta al completo, vuole sfruttare il calore del pubblico per interrompere la serie negativa e rilanciarsi nella corsa salvezza.

Ex e curiosità

Tra i protagonisti del match ci sarà Adrian Banks, che in passato ha vestito la maglia della Scandone Avellino, club diverso dall’attuale Avellino Basket, nella stagione 2014/15. Un altro ex è Ariel Filloy, che ha militato nella Scandone dal 2017 al 2019.

Dove seguire la partita

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (link), disponibile per gli abbonati. Saranno inoltre garantiti aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della Libertas Livorno su Facebook, Instagram e TikTok.

Domenica sarà battaglia al PalaMacchia: la Libertas cerca punti fondamentali per la salvezza, mentre Avellino vuole consolidare la sua posizione