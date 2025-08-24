Home

Basket

24 Agosto 2025

Libertas, buon test con Piombino (101-81)

La Libertas rende onore alla festa per i quarant’anni di attività del Basket Follonica e si aggiudica il Trofeo Banini Ivano battendo per 101-81 i cugini della Solbat Piombino. Senza Tozzi (a riposo per smaltire i carichi di lavoro), ma rinforzata dall’ex Sipala e dai giovani Nilo e Zanchetta, la squadra di Coach Diana ha mostrato di aver acquisito un affiatamento già sufficiente se si contano gli appena dieci giorni di allenamenti.

La partita è subito viva e divertente con la LL che sbaglia il primo tiro dal campo solo dopo 3’ e mezzo. Prima il percorso netto era stato inaugurato da uno scintillante Tiby (due triple). Molto bene Valentini. Tecnico e forte sotto canestro Possamai.

Il primo quarto è monologo amaranto: 27-17. Nel secondo c’è una fisiologica flessione. Piombino – sospinta da super Raivio (alla fine per lui 36 punti) – ne segna 28 in 10’ e torna a stretto contatto con la Libertas: 49-45 al 20’. Il tempo di ammirare l’atletismo e la fisicità di Filoni (corre, schiaccia, stoppa) che sale in cattedra Woodson: per lui 16 punti nella seconda parte della sfida e la mai doma Piombino che si stacca progressivamente fino al -20 finale che mortifica fin troppo la buona prestazione offerta dai ragazzi di Conti. In casa amaranto note positive per tutti. Prestazione di personalità di Isotta. Tra i confermati molto bene anche Fantoni e fosforo da parte di Filloy.

SOLBAT PIOMBINO:

Sheqiri 6, Buffo 3, Forti, Carnevale 4, Menconi, Giunta 8, Fabiani 10, Ianuale 14, Guaita, Pipitone, Cerri, Raivio 36, Ferraresi, Rezzani. All. Conti



LIBERTAS LIVORNO 1947:

Nilo 5, Woodson 16, Zanchetta, Toby 18, Valentini 14, Fantoni 8, Sipala, Filloy 3, Piccoli 3, Isotta 10, Possamai 14, Filoni 10. All. Diana

ARBITRI Caruti, Giustarini, Bongiorno. PARZIALI: 17-27, 45-49; 68-79. Tiri Liberi: Piombino 21/29 LL 29/42.

