Home

Sport

Basket

Libertas-Cantù, Andreazza: “Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro”

Basket

19 Ottobre 2024

Libertas-Cantù, Andreazza: “Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro”

Livorno 19 ottobre 2024 – Libertas-Cantù, Andreazza: “Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro”

Domani, domenica 20 ottobre si svolgerà alle ore 18 presso il PalaMacchia di Livorno la partita di basket di A2 Libertas-Cantù, queste le parole di Marco Andreazza

Marco Andreazza (allenatore) – “Cantù è una tra le due o tre vere favorite per la vittoria finale di questo campionato. È una Società con dichiarate ambizioni, ha uno staff tecnico importante, un roster di altissimo livello. Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro.

Sappiamo benissimo anche che se vogliamo competere contro il loro atletismo e la loro fisicità, dobbiamo fare una partita molto simile a quella che abbiamo giocato mercoledì contro Cremona.

Servirà un inizio gagliardo e dovremo avere una difesa attenta. Proveremo a metterli in difficoltà, pur sapendo che per entrambe le squadre si tratta della terza partita in una settimana. Per questo saranno i dettagli a fare la differenza. Dovremo giocare con tanta faccia tosta ed essere pronti alla battaglia. Sarà fondamentale avere un grandissimo apporto dal maggior numero possibile di giocatori, come è stato nel turno infrasettimanale, su tutti e due i lati del campo: difesa aggressiva e intelligente e attacco che provi a coinvolgere più giocatori, altrimenti rischiamo di farci stritolare dalla loro fisicità”.

LIBERTAS LIVORNO 1947 – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Arbitri: Ferretti, Giunta, Cassinadri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3fr73emn

Note – Nessun infortunato. Nessuno squalificato. Nessun ex di giornata.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società: Facebook, Instagram, TikTok.

Leggi anche Hooker: “Partita tosta e dura” clicca qui

Leggi anche Brienza: “Campo bello e caldo, abbiamo voglia di giocare questa partita” clicca qui

Libertas-Cantù, Andreazza: “Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro”