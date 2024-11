Home

Libertas-Cividale, Andreazza e Fantoni: “Vogliamo dare continuità ai risultati, partita tostissima e difficilissima”

6 Novembre 2024

Libertas Livorno 1947 – Ueb Gesteco Cividale, le parole di Marco Andreazza e Tommaso Fantoni in vista della partita

Andreazza:

“Cividale, oltre ad essere ben allenata da un maestro come Stefano Pillastrini a cui sono particolarmente legato, oltre a posizionarsi nella parte nobile della classifica, è la squadra che insieme a Rimini gioca la più bella pallacanestro del campionato.

Noi proveniamo da una bella vittoria, sofferta in quel di Forlì. Vogliamo dare continuità di risultati. Sappiamo che non sarà facile, perché Cividale ha dalla sua non solo la qualità, ma anche il vantaggio che molti elementi di questo gruppo giocano insieme da tantissimi anni. Hanno gerarchie chiare.

Per questo motivo non dovremo farci sorprendere dalla loro solidità ed essere consapevoli che con loro le partite durano veramente fino al suono dell’ultima sirena, perché Cividale gioca con grandissima tranquillità e sempre allo stesso modo, che sia sopra o sotto di 10.

Hanno dei giocatori italiani importanti che sono da loro da tanti anni e quindi conoscono bene il sistema di gioco, la piazza e le ambizioni del club. Penso a Giacomo Dell’Agnello, per esempio. Poi hanno due stranieri come Marks e la stella Redivo, che ha tutto in mano.

Noi, per contro, dovremo essere bravi a rispettare le regole del piano partita, sia offensivo che difensivo, ma sicuramente a giocare con grande aggressività fisica e mentale come una partita del genere richiede e come abbiamo dimostrato di poter fare con un’altra corazzata come Forlì”.

Tommaso Fantoni (giocatore)

“Con Cividale sarà una partita tostissima, difficilissima. Loro sono la squadra più in forma del campionato insieme a Rimini. Hanno battuto Cantù, dimostrando di essere in pieno controllo della partita soprattutto nella seconda parte. L’affronteremo con lo spirito con il quale abbiamo affrontato Forlì: cercheremo di giocare al nostro ritmo e di dare valore alla vittoria di sabato, vincendo contro la Gesteco. Non sarà facile, avremo bisogno del nostro fortino, perché per noi ogni partita in casa è molto più che importante”.

Note – Infortunato Luca Tozzi, che è alle prese con il mal di schiena. Il giocatore – che ha saltato la gara di Forlì per lo stesso motivo – non sarà della partita. Nessun squalificato, nessun ex. La Libertas rivedrà volentieri Giacomo Dell’Agnello, livornese doc e figlio d’arte.

