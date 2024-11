Home

Libertas-Cividale, Pilastrini: “Squadra con stelle di prima grandezza come Banks e Filloy”

6 Novembre 2024

Libertas Cividale, le parole di Stefano Pilastrini e Francesco Ferrari prima della partita

Stefano Pillastrini (allenatore):

“Livorno è una squadra con stelle di prima grandezza: Banks è stato in passato il miglior giocatore della Serie A, Filloy un giocatore della nostra Nazionale e uno dei protagonisti della promozione di Trieste dell’anno scorso, oltre a un gruppo di italiani che, avendo vinto la Serie B, sanno il fatto loro.

Noi veniamo da vittorie raggiunte tutte negli episodi finali e questa capacità di gestire tali momenti dobbiamo portarcela dietro, perché sono convinto che saranno moltissime le partite che si decideranno all’ultimo tuffo.

Sarà una partita difficilissima, dobbiamo continuare a migliorarci per giocare sempre meglio e sfruttare tutti i momenti nei quali possiamo allungare e prendere vantaggio o resistere nei momenti di difficoltà, in un campo caldissimo come quello di Livorno e che lo sarà ancora di più, dopo la loro grande vittoria a Forlì”.

Francesco Ferrari (giocatore):

“È un gran periodo per noi, siamo molto contenti ma dobbiamo essere bravi a non accontentarci mai. Ci stiamo avvicinando al match di mercoledì di Livorno: c’è sempre meno tempo per preparare le partite, ma noi dobbiamo sfruttare ogni momento al meglio per farci trovare pronti. Sarà una sfida molto tosta, dato che in casa loro non è mai facile, ma faremo di tutto per portarci a casa la vittoria”.