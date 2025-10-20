Home

Sport

Basket

Libertas: con Bergamo altra vittoria in rimonta

Basket

20 Ottobre 2025

Libertas: con Bergamo altra vittoria in rimonta

Livorno 21 ottobre 2025 Libertas: con Bergamo altra vittoria in rimonta

La Libertas Livorno si è specializzata in rimonte. Dopo Brindisi anche Bergamo cade al Modigliani Forum dopo aver condotto per larghi tratti la partita. Il successo è tutto da dedicare al Presidente Marco Benvenuti, arrivato venerdì mattina dagli Stati Uniti e presente nel parterre, ed anche alla famiglia Barghigiani che ha sposato la causa amaranto abbinando per il secondo anno consecutivo il proprio brand alla Libertas. Ed il nuovo title sponsor ha portato fortuna. Fortuna ha portato anche la presenza del neo ct azzurro Luca Banchi, acclamato dai 4000 dei Modigliani Forum.

La partita è stata equilibrata nel primo quarto quando la Libertas si è affidata soprattutto a Luca Possamai, evidentemente carico per la convocazione in Nazionale. Bergamo, però, spinta dall’altro azzurro Andrea Loro, ha controbattuto colpo su colpo prima di provare la fuga nel secondo quarto dopo il 22-20 amaranto del 10’. Gruppo Mascio, grazie al fosforo di Bossi, ai numeri di Hogue ed Harrison è salita fino a +9 (30-39) con la Bi.Emme. Service tanto precisa da 2 (finirà con il 71%) quanto priva di mira da 3. Gli ospiti si sono spinti fino alla doppia cifra di vantaggio (33-44 dopo che si erano presentati all’intervallo sul 33-43), poi piano piano la squadra di Andrea Diana ha sintonizzato la propria testa sulle onde di frequenza della partita. La difesa si è fatta sempre più arcigna, qualche tripla (per la verità poche) è entrata e il vantaggio ospite è stato progressivamente rosicchiato fino al –4 del (30’), gap accettabilissimo per quanto visto fino a quel momento con la LL spesso costretta a remare controcorrente.

Il capolavoro amaranto si è concretizzato nell’ultima frazione quando i ragazzi di Diana hanno alzato l’intensità difensiva, costringendo Bergamo ad attacchi affannosi e a basse percentuali. Tiby, appurato che da tre la mira era scarsa, si è progressivamente avvicinato a canestro ed è diventato un fatto. Suo il jump del primo pari (a quota 57) dopo una vita al 31’42”. 110 secondi dopo Filloy ha stampa la tripla del 60-57 e poi la Libertas ha provato a scappare (62-57) prima di una tripla fallita da Filloy che l’avrebbe mandata a +8. E invece quello è stato l’episodio sul quale Bergamo ha costruito la rimonta fino al 64 pari prima che una tripla pazzesca di Valentini mandasse in orbita i padroni di casa. Il finale è stato da batticuore. A 1’20” dalla fine sul 70-66, Hogue ha commesso fallo antisportivo su Piccoli che però ha fatto 0/2 dalla lunetta e poi – sul rimbalzo offensivo di Filoni – ha fallito la tripla della staffa. Non solo. Sul 73-68 a 9” dalla fine Filloy ha commesso fallo su Loro. Il gioiellino bergamasco ha fatto 2/2 per il 73-70. Sul fallo sistematico Tiby ha segnato due liberi per il 75-70 a 7” dalla fine. Partita finita? Macché: fallo su tiro da tre di Loro a 1” e 9 decimi. Il ragazzo ha segnato i primi due e fallito il terzo sperando in un extrapossesso, ma ha commesso invasione dell’area, per cui ha perso palla. Rimessa amaranto, palla persa e preghiera di Eric Lombardi che dalla propria panchina ha fallito di pochissimo il canestro che avrebbe mandato tutti all’overtime. Vince la Bi.Emme. Service, ma che fatica. Onore al merito di Bergamo, avversaria solidissima.

Vai alla fotogallery su Facebook, clicca qui

Libertas: con Bergamo altra vittoria in rimonta