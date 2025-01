Home

Sport

Basket

Libertas, con Vigevano un vero e proprio scontro diretto salvezza da non fallire

Basket

12 Gennaio 2025

Libertas, con Vigevano un vero e proprio scontro diretto salvezza da non fallire

Livorno 12 gennaio 2025 Libertas, con Vigevano un vero e proprio scontro diretto salvezza da non fallire

Archiviata la cocente sconfitta di domenica scorsa a Brindisi, la Libertas torna al PalaMacchia per affrontare Vigevano in un vero e proprio scontro diretto salvezza da non fallire.

I Lomellini sono reduci da due successi consecutivi (a Cento e in casa con Torino), per cui arrivano a Livorno con il morale alto e la voglia di vendicare il ko interno incassato nella partita di andata.

La squadra di coach Pansa è in grande condizione e infatti sta sopperendo senza soffrire alle pesantissime assenze di Stefanini (prima del guaio muscolare sofferto a Forlì a fine anno, viaggiava con 20 punti di media) e del play Respino.

I Gialloblù, però, hanno trovate risorse importanti dal debuttante Galassi che – da quando non è più ‘chiuso’ da Stefanini – ha alzato le proprie percentuali di tiro e la propria media punti.

Ci sarà da fare attenzione al play Mack – pane per i denti di Hooker – e al lungo Andrew Smith, americano di passaporto lettone appena arrivato dalla Estra Pistoia che – dopo aver preso il posto di Prince Oduro nelle ultime ore – debutterà proprio sul parquet del PalaMacchia.

In casa amaranto c’è la consapevolezza che la partita è fondamentale per il futuro. Piazzare il 2-0 negli scontri diretti con Vigevano sarebbe fondamentale nella corsa alla salvezza.

Servirà il pubblico delle grandi occasioni per spingere gli uomini di Andreazza al successo.

Queste le dichiarazioni prepartita di Coach Andreazza e di Andrea Bargnesi.

Andreazza:

“Incontriamo una squadra che ha cambiato alcuni giocatori del roster e che ha avuto problemi di infortuni. Tuttavia, anche nelle sconfitte non ha mai perso la propria identità: ha sempre lottato e sa, come noi, che per arrivare alla salvezza ci sarà bisogno di saper soffrire e di rimanere compatti. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita. Per questo dobbiamo dare seguito alle buone prestazioni e ai risultati come nelle ultime partite casalinghe sapendo che non sarà facile, perché quando la posta in palio è alta si va incontro a partite nervose dove vincerà chi saprà tenere i nervi più saldi nei momenti chiave del match”.

Bargnesi:

“Contro Vigevano sarà una partita molto importante, oltre che per la classifica. Per noi sarà l’occasione per cogliere i frutti di questo ultimo mese di lavoro nel quale siamo cresciuti tanto. Dovremo impattare subito la partita nel migliore dei modi imponendo il nostro ritmo. Mi aspetto un PalaMacchia pieno e un ambiente incandescente come solo i nostri tifosi sanno fare”!!

Libertas, con Vigevano un vero e proprio scontro diretto salvezza da non fallire