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Libertas condannata da una bomba del Cesena

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29 Marzo 2026

Libertas condannata da una bomba del Cesena

Livorno 29 marzo 2026 Libertas condannata da una bomba del Cesena

Un canestro da tre punti segnato da Cesana a 2” e 7 decimi dalla fine, condanna la Libertas Livorno alla seconda sconfitta consecutiva, terza in una settimana se vi aggiungiamo quella di Verona di domenica scorsa. Cividale si conferma quindi tabù per gli Amaranto. Con quella di ieri sono salite 7 sette le vittorie dei gialloblù in altrettanti incroci con la doppia LL.

Per la verità l’approccio dei ragazzi di Diana alla partita aveva lasciato pensare che stavolta l’esito potesse essere diverso. Woodson ha suonato la carica e nei minuti iniziali ha scavato il solco: 17-4. Il primo quarto si è concluso sul +10 per la Libertas. Cividale, però, non ha mollato di un centimetro ed è rimasta sempre attaccata alla partita grazie a Rota, Costa e Cesana. Amaranto comunque in palla anche nel secondo quarto chiuso 41-32, frutto di un’ottima difesa soprattutto su Redivo, rimasto a 1 punto all’intervallo lungo.

Redivo, però si è scatenato nella terza frazione nella quale ha segnato 18 punti, buoni per rivoltare la partita come un calzino. 2-16 di parziale e ospiti avanti 43-48. La Libertas però non ha mollato ed è rientrata fino a mettere il muso avanti al 30’: 61-60. L’ultimo quarto è un braccio di ferro estenuante. Redivo ha continuato a fare i bambini coi baffi (27 punti nel secondo periodo) e Cividale è tornata a +5. Amaranto, però mai domi e capaci di riprendere in mano la partita prima di dilapidare i sacrifici con un finale scellerato. L’ultimo minuto merita di essere raccontato. Woodson fa 1 su 2 ai liberi per porta la LL sul 76-72. A 47” dalla fine Penna commette un fallo inutile (in regime di bonus) su Redivo che fa 2/2 ai liberi e porta Cividale a -2. Palla amaranto, ma Libertas pasticciona. Capovolgimento di fronte, difesa così così e tripla letale di Cesana a 2” e 7 dalla fine. Diana e Pillastrini spendono i time-out a loro disposizione. Dal minuto di sospensione esce meglio la Libertas che in così poco tempo riesce a costruire un tiro aperto per Woodson che però fallisce il canestro della vittoria.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – UEB Gesteco Cividale 76-77 (19-9, 22-23, 20-28, 15-17)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 24 (6/12, 3/13), Matthew james Tiby 18 (5/9, 0/2), Luca Possamai 12 (5/6, 0/0), Fabio Valentini 10 (2/3, 2/4), Matteo Piccoli 6 (1/1, 1/1), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/0), Ariel Filloy 2 (0/1, 0/3), Niccolo Filoni 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Penna 0 (0/2, 0/2), Tommaso Fantoni 0 (0/1, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 24 9 + 15 ( Matthew james Tiby 8) – Assist: 18 ( Matthew james Tiby , Lorenzo Penna 4)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 28 (3/5, 5/8), Luca Cesana 10 (0/3, 3/4), Eugenio Rota 9 (3/3, 1/5), Cosimo Costi 8 (1/3, 2/2), Leonardo Marangon 7 (0/1, 1/2), Matteo Berti 7 (3/5, 0/0), Deshawn Freeman 6 (3/7, 0/0), Alessandro Ferrari 2 (1/1, 0/0), Martino Mastellari 0 (0/0, 0/1), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 29 6 + 23 ( Cosimo Costi 10) – Assist: 18 ( Eugenio Rota 9)