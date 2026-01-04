Home

4 Gennaio 2026

Livorno 4 gennaio 2026 Libertas di carattere: Avellino battuta 82-77

I libertassini tornano a farsi sentire e a spinge la Libertas Livorno a una vittoria pesante, costruita con qualità ma soprattutto con nervi saldi. Gli amaranto superano l’Unicusano Avellino Basket per 82-77 al termine di una gara intensa, guidata per lunghi tratti ma risolta solo nei minuti finali. Un successo che premia la solidità del gruppo di coach Diana e conferma il valore del fattore campo.

La Libertas parte forte, imponendo subito ritmo e aggressività. Tiby entra in partita con grande impatto offensivo, colpendo dal perimetro e aprendo spazi per i compagni. Penna orchestra con lucidità, mentre Tozzi porta energia su entrambi i lati del campo. Il primo quarto fotografa il buon avvio dei padroni di casa: 28-21 e sensazione di controllo.

Nel secondo periodo Livorno alza ulteriormente l’intensità difensiva. Fantoni presidia l’area con fisicità, Woodson inizia a incidere in attacco e la Libertas piazza un parziale di 7-0 che spinge il vantaggio in doppia cifra. Avellino prova a restare agganciata affidandosi alle conclusioni di Costi e Lewis, ma le percentuali amaranto restano alte e all’intervallo lungo il tabellone recita 45-36 per i padroni di casa.

Dopo la pausa la Libertas sembra pronta a chiudere i conti. Approfittando di un passaggio a vuoto offensivo degli irpini, Livorno vola fino al +16 (52-36), dando l’impressione di avere la partita in pugno. Avellino, però, non si arrende: Grande prova a scuotere i suoi e tiene viva la sfida, mentre il terzo quarto si chiude sul 69-58.

Nell’ultima frazione la partita cambia volto. Il clima si fa teso, Avellino perde Pini e l’ex Dell’Agnello, ma trova nuove energie. Mussini e Cicchetti guidano la rimonta biancoverde, che arriva fino al -2 (73-71), facendo tremare il pubblico.

Nel momento più delicato, la Libertas dimostra maturità. Tiby è glaciale dalla lunetta, Tozzi firma un canestro pesantissimo e Penna sigilla il successo con liberi fondamentali. I tiri liberi finali di Lewis servono solo a ridurre lo scarto.

Finisce 82-77 per la Libertas Livorno, che festeggia una vittoria di grande valore, conquistata con cuore, lucidità e spirito di squadra. Un successo che rafforza l’identità del gruppo amaranto e accende ancora una volta l’entusiasmo del pubblico di casa.

