Libertas e Pielle, annunciate le date delle semifinali

16 Maggio 2024

Sono state annunciate le date delle semifinali dei playoff per le squadre Pielle e Libertas.

La Pielle, giocherà la gara 1 contro Avellino sabato 18 maggio alle 21 presso il PalaMacchia. Gara due per i biancoblu di giocherà lunedì 20 alle 21. Gara 3 e 4 per si svolgeranno in trasferta il 24 e 26 maggio.

Per la Libertas la prima gara 1 contro Jesi verrà disputata domenica 9 maggio, mentre gara 2 è programmata per il 21 maggio. Anche per la Libertas le gare in trasferta si svolgeranno nelle date del 24 e 26 maggio

Modalità e costi dei biglietti verranno annunciati a breve dalle due società