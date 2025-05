Home

Sport

Basket

Libertas è sempre A2, gara5 vinta a La Spezia contro Vigevano (Video)

Basket

22 Maggio 2025

Libertas è sempre A2, gara5 vinta a La Spezia contro Vigevano (Video)

Livorno 21 maggio 2025 Libertas è sempre A2, gara5 vinta a La Spezia contro Vigevano

La Libertas Livorno 1947 resta in serie A2. La Elachem Vigevano retrocede in serie B. E’ l’esito della drammatica gara-5 disputata sul campo neutro di Spezia.

Protagonista assoluto della serata Adrian Banks, alla sua ultima partita da giocatore.

Per la stella di Memphis 43 punti, 10/19 dal campo, 18/19 ai tiri liberi e 50 (!!) di valutazione.

E dire che la Libertas era partita – come sempre in questa serie infinita – con il freno a mano tirato: 0-5, poi 6-12.

In chiusura di prima frazione Italiano si è buscato un doppio fallo tecnico, con annessa espulsione (per lui in totale 1’ in campo) che ha lanciato in fuga gli ospiti (a segno 4 sui 5 liberi concessi più canestro di Strautmanis) avanti di 10: 15-25. Emorragia parzialmente tamponata da una provvidenziale tripla di Bargnesi.

Sul 18-25 si è andati al riposo. L’assenza di Italiano ha costretto Di Carlo a rimescolare le carte: alto minutaggio a Tozzi e Douvier spesso utilizzato come numero 5.

Disegno tattico che – complice l’infortunio occorso a Smith, caduto male dopo un tentativo di schiacciata – ha rimesso la LL in carreggiata fino al 42-34 del 18’. Vigevano però non ha mollato mai. Tripla di Leardini e liberi di Francis per il 42-39 del 20’ con Banks già a quota 21.

Nel terzo quarto, nuovo tentativo di allungo amaranto (54-46) frustrato da un ‘and one’ di Francis che guida la rimonta ospite caricandosi la squadra sulle spalle.

Al 27’ è 56-59. E’ di fatto l’inizio della lunga volata perché la LL si riporta avanti, ma Vigevano è lì e al 32’48” Stefanini con una tripla la porta sul +2 (65-67).

Douvier (doppia doppia per lui) pareggia allo scadere dei 24”, ma Raspino ruba palla e in beata solitudine appoggia il 67-69. Sono 5 punti consecutivi di Banks a portare la LL avanti di 3.

Douvier allunga sul 74-69 prima di un gioco da tre punti dell’ottimo Stefanini (74-72). Sul 76-74 Vigevano si inceppa, la LL difende con vigore e scappa fino alla schiacciata finale di Tozzi che inchioda i Gialloblù sull’85-77. Nello spogliatoio amaranto scorrono lacrime di commozione.

Nel 2025/26 la Libertas sarà ancora in A2. E questa salvezza ha il sapore di una promozione.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Elachem Vigevano 1955 85-77 (18-25, 24-14, 21-22, 22-16)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 43 (5/8, 5/11), Bryce Douvier 19 (6/8, 1/1), Luca Tozzi 10 (3/4, 0/1), Tommaso Fantoni 6 (2/5, 0/0), Gregorio Allinei 4 (1/1, 0/5), Andrea Bargnesi 3 (0/2, 1/2), Ariel Filloy 0 (0/2, 0/3), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 39 – Rimbalzi: 46 9 + 37 ( Bryce Douvier 12) – Assist: 12 ( Adrian Banks 4)

Elachem Vigevano 1955: Blake Francis 24 (3/7, 3/10), Gabriele Stefanini 16 (3/7, 2/4), Kristofers Strautmanis 9 (4/5, 0/0), Matteo Galassi 7 (2/2, 1/3), Giacomo Leardini 5 (1/3, 1/5), Filippo Rossi 5 (0/3, 0/1), Tommaso Raspino 4 (2/4, 0/0), Celis Taflaj 4 (2/5, 0/2), Michele Peroni 3 (0/0, 1/5), Andrew david Smith 0 (0/1, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 32 8 + 24 ( Filippo Rossi 10) – Assist: 6 ( Blake Francis 2)

Vai alla nostra fotogallery su Facebook, clicca qui

Di deguito i video della partita e la conferenza stampa dopo la vittoria

I cori dei tifosi prima della partita

Le fasi finali della partita e l’esultanza libertassina

Le dichiarazioni post partita

Libertas è sempre A2, gara5 vinta a La Spezia contro Vigevano