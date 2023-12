Home

Libertas, è sfida al vertice a Montecatini

10 Dicembre 2023

Libertas, è sfida al vertice a Montecatini

Livorno 10 dicembre 2023 – Libertas, è sfida al vertice a Montecatini

Herons Montecatini-Akern Libertas è il match clou della quattordicesima giornata di campionato. Palla a due oggi alle 18 al PalaTerme, arbitri Zancolò di Pordenone e Occhiuzzi di Trieste.

Rossoblù e Amaranto sono appaiate sul gradino più alto della classifica e questo è sufficiente per illustrare la difficoltà della gara a cui vanno incontro i ragazzi di Andreazza.

La squadra di Barsotti, infatti, è completa in ogni spot e nel 2023 ha vinto 25 delle 30 partite di regular season disputate. E’ superfluo descrivere le caratteristiche dei singoli giocatori termali.

Bastano i loro nomi: Benites, Chiera, Arrigoni, Sgobba, Dell’Uomo, Giancarli tanto per citarne alcuni. In casa Libertas è in dubbio Gregorio Allinei alle prese con lo stesso fastidio muscolare che lo ha costretto a disertare la partita di mercoledì con Piacenza. Nel turno infrasettimanale Montecatini ha perso male a Sant’Antimo ed è difficile che i Rossoblù falliscano due partite di fila. La Libertas sarà seguita da almeno 300 tifosi.

TEDDY BEAR TOSS. Al Palaterme andrà in scena il Teddy Bear Toss che consiste nel lanciare un pupazzo di peluche in campo al primo canestro. I pupazzi saranno raccolti e devoluto all’ospedale pediatrico San Jacopo di Pistoia. Fondamentali raccomandazioni: non sono ammessi oggetti con parti dure, metalliche o batterie, non roba sporca o macchiata, vecchia. Meglio se di piccole dimensioni. Herons e Libertas abbracciate nella solidarietà

