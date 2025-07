Home

Libertas: ecco lo staff tecnico per la prossima stagione

6 Luglio 2025

Livorno 6 luglio 2025 Libertas: ecco lo staff tecnico per la prossima stagione

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare che è stato raggiunto l’accordo con tutti i membri che faranno parte dello staff tecnico per la prossima stagione.

Il punto centrale e cardine della catena sarà il capo allenatore Andrea Diana che il 17 giugno scorso – in occasione della sua presentazione alla stampa – ha affermato di essere qui per iniziare un progetto di lunga veduta e ambizione. La sfida importante per la sua carriera oltre che per il Club.

Il primo assistente di Diana sarà il confermato Iacopo Venucci che così arriva al quarto anno consecutivo nel ruolo di assistant coach. Il tecnico di San Vincenzo dispone della maturità e della competenza necessarie per ricoprire una mansione così delicata. Venucci sarà quindi un punto di riferimento per i giocatori anche nella prossima stagione sportiva.

Un’altra conferma completa il gruppo allenatori che è quanto mai collaudato e affiatato. È quella di Matteo Bonaccorsi. Anche “Bomba”, classe 2000 e figlio di Livorno, sarà per il quarto anno assitant coach con un ruolo più centrale che vale un’opportunità di alto livello soprattutto in rapporto alla sua giovane carriera.

La prima nuova figura è quella del Preparatore Atletico Andrea Baldi, piombinese classe 1970.

Baldi vanta un passato da atleta di alto livello nel salto in lungo e nel salto triplo, specialità in cui ha conquistato alcuni titoli italiani giovanili.

Una volta terminata la carriera, è stato Preparatore Fisico nell’atletica leggera e nella pallavolo, prima di passare alla pallacanestro. Andrea ha lavorato molto nel Settore Squadre Nazionali Giovanili, facendo parte dello staff dell’Under 15 maschile nel 2010, dell’Under 15 femminile nel 2011 e dell’Under 16 femminile capace di conquistare l’argento europeo (alle spalle della Spagna) nell’edizione disputata nel 2012 a Miskolc, in Ungheria.

Ha poi fatto parte dello staff della Nazionale Under 18 femminile ed è stato Assistente Preparatore della Nazionale maggiore femminile.

A livello di Club, Baldi nasce come Preparatore Fisico del Basket Golfo Piombino, prima di accettare nel 2017 la proposta nella massima serie della Auxilium Torino di Luca Banchi. Negli ultimi dieci anni ha lavorato per società di serie A e A2: Torino, Aquila Trento, poi alla Bertram Yacht Tortona con promozione in serie A nel 2021 e cinque anni complessivi con due semifinali scudetto e una finale di Coppa Italia. Di prestigio le due partecipazioni alla Basketball Champions League.

Al fianco di Andrea Baldi è stato confermato Simone Palmieri, classe 1996 che nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di Preparatore Atletico.

