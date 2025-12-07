Home

7 Dicembre 2025

Livorno 7 dicembre 2025 Libertas: esame di maturità al Paladozza contro la Fortitudo

Le tre vittorie consecutive ottenute la scorsa settimana, hanno innalzato il livello di entusiasmo di tutto l’ambiente libertassino. La classifica è scintillante, ma nessuno si culla sugli allori del terzo posto. Domani – palla a due alle 18, arbitri Rudellat, Pazzaglia e Di Martino – al PalaDozza di Bologna, la squadra di Andrea Diana sosterrà un vero e proprio esame di maturità contro la Fortitudo di Coach Caja. La Flat Service proviene dalla brutta sconfitta di Avellino e deve fare i conti con tutta una serie di problemi fisici dei suoi giocatori. Benvenuti è l’infortunato di lungo corso (ginocchio, a fine agosto). Poi si sono aggiunti Mazzola, Imbrò e Moore. La società è corsa ai ripari con gli ingaggi di Jordan Hayes (guardia del ’97) e De Vico, ex Torino e Brindisi che ha debuttato proprio mercoledì in Irpinia. I ragazzi di Caja, però, al netto delle due sconfitte nelle ultime tre partite, si trovano a ridosso delle primissime posizioni per cui questo è un vero e proprio scontro diretto sulla strada che porta alla Final Four di Coppa Italia.

La Libertas dal canto suo, sa che tipo di partita deve fare. Servirà una difesa forte sul perimetro (Sarto è un tiratore temibile) e anche nello smile. La squadra amaranto è al completo. Nicolò Isotta, dopo due mesi di cure, domenica scorsa ha fatto un breve apparizione in campo e – anche se non al top – potrebbe concedere respiro a Valentini e Filloy.

Al seguito della Libertas saranno presenti numerosi tifosi amaranto.