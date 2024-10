Home

6 Ottobre 2024

Livorno 6 ottobre 2024 – Libertas espugna Vigevano (66-76)

Che reazione! Dopo la bruttissima sconfitta interna di mercoledì scorso contro Torino, la Libertas risorge ed espugna il campo della Elachem Vigevano che invece proveniva dal chiaro successo in casa di Pesaro.

La vittoria ha un valore inestimabile per la classifica (rimosso lo 0 dalla casella dei punti, contro una diretta concorrente per la salvezza) e per il morale dei ragazzi di Andreazza.

Il successo al PalaElachem è maturato negli ultimi 18 minuti e mezzo.

Dopo 90” del terzo quarto, infatti i padroni di casa conducevano per 48 a 38 e la Libertas era in fondo al pozzo.

A cacciarla fuori dai guai ci hanno pensato Italiano, Banks e Hooker che hanno confezionato un break di 13 a 0 che ha ribaltato l’inerzia della partita (48-51). La LL – dopo aver concesso 16 punti nei primi due quarti a Stefanini – ha stretto le maglie difensive e ha trovato in attacco quella continuità che era mancata nel secondo quarto (primo canestro su azione firmato da Filloy dopo 3’). La Libertas ha saputo soffrire, nei primi due quarti ha lottato contro la difesa forte sul perimetro dei gialloblù (che poi si sono affievoliti) trovando canestri importanti da Banks e Italiano e anche i cambi di ritmo da parte di Hooker. Così Vigevano con il passare dei minuti ha perso certezze e la Libertas, al contrario ha acquisito convinzione e consapevolezza.

Elachem Vigevano 1955 – Libertas Livorno 1947 66-76 (22-23, 19-13, 16-23, 9-17)

Elachem Vigevano 1955: Gabriele Stefanini 21 (2/10, 3/7), Myles Mack 15 (5/11, 1/4), Prince Oduro 12 (5/8, 0/0), Giacomo Leardini 7 (2/6, 1/4), Kristofers Strautmanis 5 (1/2, 0/0), Michele Peroni 3 (0/0, 1/4), Mihajlo Jerkovic 2 (1/1, 0/1), Filippo Rossi 1 (0/0, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Matteo Galassi 0 (0/0, 0/1), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 34 7 + 27 ( Prince Oduro 9) – Assist: 14 ( Myles Mack 11)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 19 (4/6, 1/1), Nazzareno Italiano 18 (1/2, 4/7), Quinton Hooker 14 (5/12, 1/5), Tommaso Fantoni 8 (4/6, 0/0), Gregorio Allinei 5 (1/1, 1/4), Ariel Filloy 5 (1/3, 1/8), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/1), Francesco Fratto 2 (1/2, 0/1), Dorin Buca 2 (1/1, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 32 3 + 29 ( Nazzareno Italiano 10) – Assist: 13 ( Quinton Hooker 5)

