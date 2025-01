Home

6 Gennaio 2025

Livorno 6 gennaio 2024 Libertas: fatali gli ultimi 4 minuti, vince Brindisi 80-75

La Libertas si butta via a Brindisi. Avanti di 8 lunghezza a 4’ e 23” dalla fine (65-73) si inceppa e si fa rimontare e poi sorpassare dalla Valtur che – incredula – incassa il regalo confezionato dagli Amaranto.

Peccato perché fino a quel momento i ragazzi di Andreazza avevano rispettato il piano partita.

Dopo un avvio poco brillante (-10), la Libertas era rientrata grazie alle triple di Filloy e a una difesa progressivamente sempre più solida.

Brindisi, infatti, si è affidata per lunghi tratti al talento di Allen (per lui 34 alla fine), ma senza il suicidio amaranto, i Pugliese non avrebbero mai vinto. E invece gli ultimi 4 minuti sono stati un pianto tra tante palle perse e attacchi poco lucidi.

Così la Valtur, piano piano ha iniziato a credere nel miracolo. La LL ha fallito 3 tiri liberi (su 5) con Banks e Filloy, ha perso tre palloni sanguinosi negli ultimi due minuti e si è consegnata agli avversari.

Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947 80-75 (24-21, 22-25, 16-20, 18-9)

Valtur Brindisi: Bryon Allen 34 (12/18, 2/5), Mark Ogden 13 (3/9, 0/2), Andrea Calzavara 11 (2/3, 2/4), Tommaso Laquintana 10 (4/7, 0/1), Edoardo Del cadia 7 (3/5, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/1, 1/1), Gianmarco Arletti 2 (0/1, 0/0), Giovanni Vildera 0 (0/1, 0/0), Niccolo De vico 0 (0/1, 0/1), Matteo Valente 0 (0/0, 0/0), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 32 4 + 28 ( Edoardo Del cadia 8) – Assist: 11 ( Bryon Allen 4)

Libertas Livorno 1947: Ariel Filloy 22 (1/4, 6/9), Adrian Banks 16 (4/7, 2/6), Tommaso Fantoni 7 (2/2, 0/0), Nazzareno Italiano 7 (1/2, 1/5), Gregorio Allinei 5 (1/4, 1/3), Quinton Hooker 4 (1/3, 0/6), Francesco Fratto 4 (0/0, 0/2), Dorin Buca 4 (2/2, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/2, 1/2), Luca Tozzi 3 (0/1, 1/1)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 30 4 + 26 ( Tommaso Fantoni 10) – Assist: 10 ( Adrian Banks , Quinton Hooker 3)