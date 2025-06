Home

11 Giugno 2025

Livorno, 11 giugno 2025 Libertas, Ferencz Bartocci è il nuovo amministratore delegato

La Libertas Livorno 1947 annuncia l’arrivo di Ferencz Bartocci nel ruolo di Amministratore Delegato del club amaranto.

Bartocci, professionista con una solida esperienza nel settore sportivo e manageriale, si unisce al club per quattro anni con l’obiettivo di contribuire al suo sviluppo e consolidamento nel panorama del basket italiano. L’arrivo della nuova figura rappresenta per la Libertas un ulteriore, significativo passo di crescita che viene compiuto dopo che la Società è riuscita a mantenere la categoria.

Il suo ingresso in società è parte di un progetto più ampio, volto a rafforzare la struttura organizzativa e a sviluppare nuove strategie al fine di un futuro roseo del Club.

Ferencz Bartocci inizia la propria carriera come addetto stampa del Fabriano Basket, ruolo che ricopre dal 1993 al 1998. Conquista una promozione in Serie A nella stagione 2000/01 e raggiunge i playoff Scudetto l’anno successivo come dirigente. Rimane nella città della carta dal 2000 al 2007, dove ricopre diversi incarichi fino ad assumere prima il ruolo di Direttore Sportivo e poi nelle ultime due stagioni come General Manager. Nella stagione 2008/09 si sposta a Montegranaro, dove ottiene la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di Serie A. Dal 2009 al 2014 lavora a Veroli, in qualità di GM, vincendo per due volte la Coppa Italia di A2, nel 2010 e nel 2011, sfiorando anche la promozione in Serie A. Poi il peregrinare tra Lazio e Lombardia dove, tra Brescia, Ferentino e Bergamo, continua a centrare obiettivi e far crescere società. L’occasione del grande salto arriva nel 2018/19: l’Auxilium Torino gli offre la scrivania prima da Direttore Operativo e poi da Direttore Generale, disputando anche l’EuroCup. La più recente esperienza, invece, è quella del Derthona Basket dove, in qualità di General Manager, conquista prima una Supercoppa di Lega e poi anche una storica promozione in Serie A nel 2021 (anno in cui è votato dai colleghi come miglior dirigente del campionato). A Tortona, poi, nelle stagioni seguenti, conquista varie qualificazioni ai playoff e alle Coppe Europee facendo sbarcare il Club bianconero nell’élite della pallacanestro continentale.

Non solo pallacanestro ma anche lavoro per il sociale: dal 2024, infatti, Bartocci è anche vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale contro il bullismo.

La sua esperienza pluriennale e la visione strategica lo rendono una figura ideale per guidare la Libertas Livorno 1947 verso sfide e successi futuri.

