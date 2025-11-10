Libertas Forlì, il prefetto vieta l’ingresso ai tifosi del settore ospiti
Livorno 10 novembre 2025 Libertas Forlì, il prefetto vieta l’ingresso ai tifosi del settore ospiti
La Libertas Livorno 1947 comunica di aver recepito il decreto del Prefetto della Provincia di Livorno, Dott. Giancarlo Dionisi con il quale – su istanza del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive – è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita di mercoledì 12 Novembre tra Libertas Livorno- Unieuro Forlì ai residenti nelle province di Forlì-Cesena e Pistoia.
Per questo motivo la Libertas Livorno 1947 comunica che in occasione della partita in parola, il settore ospiti del Modigliani Forum resterà chiuso.