Libertas-Gallarate: una sfida non semplice, squadra lombarda in salute

26 Febbraio 2023

Libertas-Gallarate: una sfida non semplice, squadra lombarda in salute

Livorno 26 febbraio 2023

Livorno 26 febbraio 2023

La Libertas Livorno affronta oggi una sfida non semplice contro la Esse Solar Gallarate, una squadra lombarda in salute che si è resa protagonista di un’ottima prestazione nell’ultimo turno di campionato, sconfiggendo la Paffoni Omegna. Il coach della Gallarate, Stefano Gambaro, descrive la Libertas come una squadra molto solida e concreta, basata principalmente sul gioco dei lunghi Fantoni e Fratto, e degli esterni Ricci e Lucarelli, soprattutto dopo la perdita per infortunio del tiratore Saccaggi.

La Libertas, che è attualmente tra le tre capoliste del girone A, deve ricordare la prestazione maiuscola della partita di andata, giocata il 5 novembre scorso, e cercare di ripetere l’intensità mostruosa spalmata per tutti i 40 minuti. La squadra di Livorno è chiamata a far rispettare il fattore campo, avendo sinora ottenuto la maggior parte dei risultati in casa e contando su una difesa molto solida che concede pochissimo agli avversari, soprattutto in area.

La partita si preannuncia molto impegnativa per i ragazzi di coach Gambaro, che non potranno contare sul loro uomo simbolo, Antonelli, infortunato, e sul giocatore Gravaghi, impegnato nella tappa trentina della Next Gen con la maglia dell’Olimpia Milano. Tuttavia, la squadra di Gallarate è pronta a compiere grandi imprese, come dimostrato dalla vittoria contro Omegna, e viaggia sull’entusiasmo verso questa sfida.

La Libertas, rispetto alla scorsa settimana, recupera Forti e Bruci ma perde Madeo, non convocato a causa di uno stato febbrile. La squadra di Livorno deve fare attenzione al pericolo Gallarate, che ha dimostrato di essere una squadra agguerrita e determinata. La partita promette emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di basket.

