23 Aprile 2023

Libertas-Herons: al PalaMacchia il match clou della 28^ giornata

Livorno 23 aprile 2023 – Libertas-Herons: al PalaMacchia il match clou della 28^ giornata

La Libertas capolista contro Herons Montecatini, la squadra più in forma del campionato certificata da una striscia aperta di 13 vittorie consecutive. I Rossoblù nel girone di ritorno non hanno mai perso e sono il peggior avversario possibile per gli amaranto reduci dal memorabile successo di Piombino.

PalaMacchia sold out, e altissima posta in palio. Il derby amaranto-rossoblù è la partita di cartello del terzultimo turno della stagione regolare. Per la Libertas è il quarto scontro diretto consecutivo dopo quelli di Vigevano, con Pielle e di Piombino. Herons, dopo un inizio di stagione difficile (1-4) nelle ultime 22 giornate ha perso solo 4 volte a testimonianza della bontà dell’organico a disposizione di Coach Barsotti. La rimonta in classifica non si può spiegare solo con gli arrivi – in autunno inoltrato – delle stelle Chiera e Arrigoni, ma anche e soprattutto con la crescita di un collettivo che fa della difesa l’arma in più. E questo è un tratto che i Termali hanno in comune con la Libertas la cui intensità difensiva le ha permesso di risolvere più di una partita.

Altissima la posta in palio. La Libertas in caso di vittoria mette una serie ipoteca sul primo posto, mentre Montecatini se espugna il PalaMacchia dà concretezza al sogno-quarto posto.

