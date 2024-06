Home

Libertas in A2, l’omaggio del Comune. Salvetti consegna una coppa e una pergamena

15 Giugno 2024

Andreazza circa il palazzetto: "Spero in strutture adeguate, facciamoci trovare pronti"

Dopo un così gran successo non poteva mancare, come da tradizione, l’incontro col sindaco.

Luca Salvetti, con tricolore d’ordinanza, ha incontrato stamattina la Libertas neo promossa in A2.

La società è stata omaggiata con una coppa celebrativa e una pergamena. In sala delle cerimonie in Comune, oltre alla dirigenza, c’era anche tutta la squadra capitanata da Tommaso Fantoni.

“In questi 5 anni abbiamo omaggiato tantissime realtà sportive. Sono state 14 le promozioni che hanno interessato squadre livornesi – ha esordito il sindaco – Indice di una forza interiore delle squadre di questa citta”.

“Il basket ha visto una trasformazione sul piano delle società e dei risultati ma anche degli sportivi che sono tornati a vivere questa disciplina”. “La Libertas è stata assoluta protagonista”.

Il sindaco ha poi citato Roberto Consigli, ricordando il primo incontro con lui e “quella idea che aveva”: un obbiettivo che è stato poi coronato”.

“Quello 2023-24 è stato un campionato bellissimo, con le livornesi assolutamente protagoniste. La Libertas ha saputo costruire le alchimie giuste per la promozione. Merito allo staff e ai ragazzi che hanno dato tantissimo”. “Ora inizia tutto un altro percorso dove costruire la dimensione che la serie A impone”.

“Luca Salvetti – ha detto il presidente Libertas Roberto Consigli – è uno dei sindaci più amati dal dopoguerra a Livorno. Siamo felici di essere qua”.

“La nostra non è stata una vittoria dei grandi; ma dei piccoli, dei vinti, di coloro che hanno “perso” uno scudetto, che hanno perso due finali”. La Libertas rappresenta 77 anni di gloria che dopo 35 vedono il rientro in A. Ci confronteremo con una pallacanestro importante”.

Consigli ha tenuto a ribadire il carattere locale della squadra: “Abbiamo giocato con un cuore livornese. E raccolto una gioia che riverseremo sulla città, già da domani con la festa in Fortezza”.

“Merito di tutto questo – ha concluso il presidente – è anche la dualità delle squadre”.

Coach Andreazza, ha voluto ringraziare “chi c’è e tutti quelli che saranno presenti”. Ha fatto poi riferimento al palazzetto dello sport: “Nel mio piccolo ho allenato in 8 regioni. Quindi adesso è importante farsi trovare pronti perché saremo sotto gli occhi di tutti. Spero in strutture adeguate”.

Scena divertente in chiusura, protagonista capitan Fantoni. “E’ stato un viaggio bellissimo” e poi riferendosi al sindaco: “So che per lei questa foto è scottante”.(Il riferimento era alla nota simpatia piellina di Salvetti).

Il sindaco ha scherzato sulla situazione, ricordando che quest’anno – pur seguendo attivamente il basket -è stato per equilibrio presente solo ai derby.

“La rivalità – ha concluso Salvetti – è valore aggiunto. E quando le società furono fuse abbiamo visto che cosa è poi successo”.

