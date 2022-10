Home

Libertas in trasferta, a Borgomanero vietate le distrazioni

8 Ottobre 2022

Livorno 8 ottobre 2022 – Libertas: a borgomanero vietate le distrazioni

Corsi e ricorsi storici. Giusto un anno fa, il 10 ottobre 2021, la Libertas – sempre per la seconda giornata di andata – espugnò il Pala Don Bosco di Borgomanero con un perentorio 82-62.

Da allora in casa amaranto è cambiato praticamente tutto. Squadra nuova di zecca anche per i piemontesi che però non hanno mutato la propria filosofia: società modello e tanti giovani promossi in prima squadra.

Nel roster a disposizione del confermato coach Di Cerbo c’è un solo giocatore nato prima del terzo millennio: l’ala Daniele Benzoni che di anni ne ha ben 41. Il resto è un gruppo di ragazzi di talento, agguerriti, freschi e atleticamente pimpanti.

La Libertas pone sul piatto della bilancia esperienza, talento e la voglia di dare continuità al bel successo di domenica scorsa con Pavia.

Si gioca a porte chiuse. Palla a due alle ore 18. Arbitri Suriano e Ferrero Regis di Torino.

