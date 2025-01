Home

Libertas in trasferta a Rimini, le parole degli allenatori Andreazza e Luise

15 Gennaio 2025

Questa sera alle 20.30 la Libertas Livorno 1947 al palasport Flaminio affronterà Rimini , queste le parole dei due allenatori

Sergio Luise (assistente allenatore) – “La Libertas Livorno, pur essendo reduce da una sconfitta nell’ultimo

turno, ha dimostrato di essere in forma in questo periodo, giocando bene sia in casa sia in trasferta. È una squadra

che ha nel reparto esterni, nello specifico in Hooker, Banks e Filloy, i tre giocatori di riferimento per quanto

riguarda l’attacco. Questi ultimi sono in grado di segnare in diversi modi e di operare importanti break positivi.

Nel reparto lunghi Livorno ha energia con giocatori come Italiano, anch’egli molto temibile, e come Buca e

Fantoni, che imprimono una certa fisicità alla loro difesa. Il nostro primo obiettivo sarà quello di limitare i loro

uomini più pericolosi e cercare di operare in attacco una partita equilibrata, alternando situazioni sia dentro sia

fuori dall’arco. Sappiamo che sarà una gara complicata, nella quale dovremo avere la massima attenzione,

tenendo anche conto del fatto che giocheremo a poche ore di distanza dall’ultima partita contro Cento”.

Note – “Ex” della partita è Ariel Filloy, che ha giocato per Rimini (allora Crabs) dal 2004 al 2008; anche coach

Dell’Agnello incontra il suo passato: livornese di nascita, è stato sulla panchina di una squadra della sua città

(Livorno Basket) dal 2004 al 2009 (prima come assistente, poi come allenatore).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass e in differita su Icaro Tv lunedì alle 22:50.

Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita

Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI LIBERTAS LIVORNO

Marco Andreazza (allenatore) – “Troviamo la capolista Rimini, squadra fortissima. Campo ostico. Noi però

siamo arrabbiati per il modo in cui abbiamo perso le ultime due partite e siamo concentrati per fare una grande

partita. Sappiamo infatti che solo facendo una grande partita possiamo pensare di vincere. È ovvio che loro

hanno tantissima qualità. Noi dovremo essere molto bravi a spegnere le loro bocche da fuoco. Proveniamo da

una sconfitta molto dolorosa contro Vigevano, saranno fondamentali l’energia e l’aspetto mentale. In questo

poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo cercato di lavorare per non ripetere gli errori delle ultime

due partite. Una sfida così bella e così importante è bene che arrivi subito dopo quelle due sconfitte, per poter

mettere in campo tutte le energie che abbiamo per provare a vincere e quindi a fare una grandissima impresa”.

Gianluca Mannucchi (direttore sportivo) – “Il turno infrasettimanale ci pone davanti ad una partita sulla carta

difficilissima. L’assenza di Fratto è pesante come poche, per la duttilità tattica del giocatore, ma anche per il

valore morale e caratteriale che dà a tutto il gruppo. Tuttavia, all’andata a Livorno abbiamo messo Rimini in

seria difficoltà. Chissà se, liberi di testa, per una partita non da vincere a tutti i costi, riusciremo a replicare la

bella prestazione di due mesi fa al PalaMacchia”.

Note – Ex di turno Ariel Filloy, che a Rimini è cresciuto cestisticamente. Ha militato in prima squadra dal 2004

al 2008 con i Crabs, totalizzando 65 presenze e 369 punti segnati. Infortunato Francesco Fratto: distorsione alla

caviglia, rimediata domenica scorsa nella partita contro Vigevano.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società:

