21 Maggio 2023

Libertas KO a Desio, gara3 come gara1. Lunedì ultima chiamata

Livorno 21 maggio 2023 – Libertas KO a Desio, gara3 come gara1. Lunedì ultima chiamata

Brutta sconfitta della Libertas in gara-3 di semifinale playoff. Domani sera a Desio se gli amaranto non vincono vengono eliminati.

La terza partita della serie è stata la fotocopia della prima. Amaranto subito in palla (massimo vantaggio 21-29), poi in difficoltà dinanzi alle scorribande dei padroni di casa che hanno aggiustato la mira da tre e approfittato dell’espulsione di Ricci per piazzare sorpasso e allungo decisivo. Di nuovo la difesa della Libertas non ha tenuto: 45 punti incassati al 20’ sono troppi e negli ultimi due quarti la squadra di Andreazza ha sempre remato controcorrente senza mai dare l’impressione di poter impensierire i tarantolati avversari che – chiuso il terzo quarto a +11 (67-56) hanno resistito al tentativo di rimonta della Libertas per poi vincere in scioltezza sospinti da Giarelli che nell’ultimo tempino ha fatto praticamente sempre canestro.

Adesso serve un’impresa domani per garantirsi l’accesso a gara-5 altrimenti.

