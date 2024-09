Home

30 Settembre 2024

Livorno 30 settembre 2024 – Libertas KO al debutto a Cento

Debutto amaro per la Libertas sul campo di Cento. Gli Amaranto dopo un primo quarto pressoché perfetto (27 punti segnati, 80% nei tiri da 2, massimo vantaggio di + 13 sul 22-9) denunciano qualche pausa di troppo in difesa e i padroni di casa – sospinti da un super-Alessandrini da 14 punti a cavallo tra il primo e il secondo quarto – tornano in partita (36-39 all’intervallo lungo).

La sfida si decide nella seconda parte dove c’è spazio anche per una tripla di tabella di Sperduto, segno evidente che mentre la Libertas si inceppa in attacco, a Cento va tutto bene.

C’è un primo allungo della Benedetto XIV (66-53) rintuzzato dagli amaranto (66-59) prima che sulla Libertas si abbatta il tornado Carlos Delfino. L’argentino con 9 punti consecutivi manda al macero le residue speranze di rimonta dei ragazzi di Andreazza (75-59) i quali nel finale addolciscono il passivo. Finisce 83-72 per Sella Cento.

Sella Cento – Libertas Livorno 1947 83-72 (17-27, 19-12, 25-14, 22-19)

Sella Cento: Carlos Delfino 18 (5/9, 1/5), Nicolas Alessandrini 16 (3/4, 3/3), Stacy Davis iv 12 (2/8, 1/2), Lorenzo Benvenuti 10 (3/7, 1/2), Terry Henderson jr. 9 (3/7, 1/2), Nicola Berdini 9 (3/6, 1/1), Vittorio Nobile 6 (0/0, 2/2), Alessandro Sperduto 3 (0/0, 1/6), Nicolas Tanfoglio 0 (0/0, 0/0), Georges Tamani 0 (0/1, 0/0), Marco Ramponi 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 7 + 30 ( Stacy Davis iv 8) – Assist: 11 ( Stacy Davis iv 4)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 20 (8/11, 0/8), Ariel Filloy 14 (0/1, 4/7), Quinton Hooker 10 (3/7, 0/4), Tommaso Fantoni 10 (5/5, 0/0), Nazzareno Italiano 5 (1/1, 1/4), Francesco Fratto 5 (0/1, 1/2), Gregorio Allinei 3 (0/1, 1/3), Andrea Bargnesi 3 (0/1, 1/2), Luca Tozzi 2 (1/4, 0/0), Dorin Buca 0 (0/3, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 29 5 + 24 ( Ariel Filloy , Quinton Hooker , Tommaso Fantoni 6) – Assist: 9 ( Adrian Banks , Ariel Filloy , Quinton Hooker 2)

