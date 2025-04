Home

Libertas Ko con la Fortitudo, ora playout con Vigevano

27 Aprile 2025

Livorno 27 aprile 2025

Semaforo rosso per la Libertas, sconfitta al Modigliani Forum dalla Fortitudo al termine di una partita assai combattuta. I risultati provenienti dagli altri campi (blitz tipici delle ultime giornate di Vigevano a Cantù e anche di Nardò a Rimini, ko interno di Cremona contro Avellino che ha onorato il campionato) relegano gli Amaranto al 17.mo posto. Nell’arrivo a 3 con Ferraroni ed Elachem, infatti pesa il 2-0 della squadra di Bechi su Vigevano. Peccato, perché la LL aveva gli scontri diretti favorevoli con entrambe, ma solo per la differenza canestri. Così l’avversario ai playout sarà Vigevano, corroborato dall’acquisto di Francis Blake.

Questa la situazione per gli spareggi-salvezza. Focus, però sulla partita disputata al Modigliani. La Fortitudo l’ha messo subito sul piano del talento e dell’esperienza. L’ha massa pure sul piano fisico e la Libertas ha sofferto accusando anche svantaggi pesanti (9-21 al 10’). La LL prova a rientrare, ma Gabriel è in condizioni smaglianti, segna e picchia con la compiacenza di un arbitraggio mai all’altezza. All’intervallo lungo Bologna gode ancora di un vantaggio in doppia cifra (27-38). Nella terza frazione, però si sveglia Hooker che mette 8 punti di fila e fa diventare la partita un lungo braccio di ferro senza esclusione di colpi. La vince Bologna perché Aradori e Gabriel fanno anche i bambini coi baffi, perché la LL non è perfetta e nemmeno troppo fortunata e perché quando si fa male Hooker, in situazione di 5 contro 4, la F va a nozze, stampa la tripla della staffa e chiude la contesa. Ora la Libertas deve resettare e giocarsi tutto con Vigevano.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Flats Service Fortitudo Bologna 66-71 (9-21, 18-17, 28-15, 11-18)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Quinton Hooker 23 (3/7, 4/8), Adrian Banks 17 (6/10, 0/7), Nazzareno Italiano 8 (4/5, 0/3), Ariel Filloy 8 (1/1, 2/9), Dorin Buca 5 (2/4, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/2, 0/2), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/1), Tommaso Fantoni 1 (0/2, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 44 9 + 35 (Dorin Buca 11) – Assist: 11 (Quinton Hooker 5)

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 21 (1/2, 5/9), Kenny Gabriel 20 (1/4, 5/11), Luca Vencato 7 (2/3, 0/1), Fabio Mian 7 (0/0, 2/8), Deshawn Freeman 6 (2/6, 0/0), Alessandro Panni 5 (1/1, 1/3), Riccardo Bolpin 3 (1/3, 0/3), Marco Cusin 2 (1/2, 0/1), Leonardo Battistini 0 (0/1, 0/0), Leo Menalo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 38 3 + 35 (Kenny Gabriel, Deshawn Freeman 9) – Assist: 14 (Luca Vencato 5)

