23 Settembre 2024

Libertas ko con Rieti nell’ultima amichevole precampionato (77-87)

Livorno 23 settembre 2024 – Libertas ko con Rieti nell’ultima amichevole precampionato (77-87)

Al PalaEstra di Arezzo la Libertas esce sconfitta dall’ultimo test precampionato. Vince la Real Sebastiani Rieti che – sebbene priva di Spanghero e Piccin – dopo un avvio lento, ha iniziato a mordere in difesa e a segnare con buona continuità nell’altra metà campo. Peccato perché la Libertas per 17’ ha retto bene il colpo contro una squadra che ha altri obiettivi rispetto agli Amaranto.

La LL nel primo quarto è stata ordinata e ligia alle consegne di Coach Andreazza, soprattutto in attacco anche se il 17-16 dopo 5’ di partita era un punteggio troppo alto per le caratteristiche di Fantoni e soci.

La Libertas è sempre stata in vantaggio, con il top sul +9: 25-34. Il controbreak di 9-0 ha girato la partita. I giocatori amaranto nel momento migliore dei Sabini hanno cercato per lo più soluzioni personali e Rieti è scappata via fino al +17 (81-64) prima che una serie di triple addolcisse il divario.

Niente drammi, però. Anzi. Lo stop è salutare in vista della settimana che porta alla prima partita di campionato, domenica 29 settembre sul campo di Cento.

Real Sebastiani Rieti-Libertas Livorno 87-77 (20-26, 42,40; 67-51)

Tabellino Libertas. Buca 7, Hooker 11, Banks 10, Italiano 6, Fantoni 7, Filloy 13, Bargnesi 5, Fratto 2, Tozzi 2, Allinei 14.