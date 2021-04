Home

Sport

Basket

Libertas: La parola a Giacomo Bianchi, uno degli atleti sul quale costruire il futuro

Basket

30 Aprile 2021

Libertas: La parola a Giacomo Bianchi, uno degli atleti sul quale costruire il futuro

Livorno 30 aprile 2021

Parla Giacomo Bianchi, atleta gialloblù da pochi mesi ma sul quale la Libertas punta per il prossimo futuro . Definito da coach Pardini un vero e proprio soldato , lavoratore ed in grado di fare spesso la scelta giusta, Giacomo è una guardia in grado di alternare la penetrazione al tiro dalla lunga distanza ma soprattutto è un ottimo difensore sulla palla.

Andiamo a conoscerlo meglio :

Giacomo come nasce la passione per la palla a spicchi ?

La passione per il basket mi è stata trasmessa dai miei genitori, soprattutto da mio padre che ha sempre fatto parte dell’ambiente. All’età di sei anni ho iniziato a giocare senza aver mai interrotto questo sport che faccio con passione e determinazione.

Quale è il tuo ruolo ??

Ho sempre giocato da esterno, principalmente da guardia

Che impressione hai del gruppo e quali sono gli obiettivi che vi ponete nel breve e medio termine ?

Nonostante non sia da molto nel gruppo mi trovo molto bene con tutti i ragazzi, c’è molta complicità data anche dal fatto che ho avuto occasione di giocare insieme e contro la maggior parte dei miei compagni, i nostri obiettivi principali sono senza dubbio il miglioramento individuale e collettivo oltre al divertimento.

Quale è il giocatore che ti ha ispirato??

Fin da piccolo ho sempre avuto una forte ammirazione per Micheal Jordan, anche se negli ultimi anni sto apprezzando molto Kyrie Irving.

Quali sono i tuoi obiettivi cestistici per il futuro ??

Come obbiettivo cestistico ho sicuramente quello di imparare ed apprendere il più possibile per diventare il giocatore più completo che posso essere e giocare al massimo del mio potenziale, tuttavia ho sempre messo al primo posto il divertimento.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin