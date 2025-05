Libertas Liburnia, bella vittoria contro il Don Bosco

Bella vittoria, 57-59, per l’under 15 della Libertas Liburnia Livorno, nel derby cittadino, formalmente giocato in trasferta, al PalaMacchia, contro i pari età del Don Bosco. Quello andato in scena in questa prima domenica del mese di maggio è stato il quarto confronto stagionale tra le due squadre labroniche. Non nasconde la sua soddisfazione l’allenatore dei gialloblù Andrea Referendario. “La squadra – dice il coach – ha messo in campo con continuità il proprio gioco, sfruttano di volta in volta i propri punti di forza. C’è ancora molto da lavorare, sui fondamentali individuali e sulla comprensione e anticipazione del gioco sia offensivo sia difensivo, ma nel globale il gioco è molto migliorato. Questo è merito dell’impegno che i ragazzi mettono in ogni allenamento sin dal primo giorno di questa annata agonistica”.

DON BOSCO LIVORNO – LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO 57-59

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Danero 16, Magliozzi 8, Villanueva, Candelaria 6, Estanislao N. 4, Dell’Unto 5, Magnaye, Rosini, Estanislao T., Mucollari 13, Franceschi 5, Castillo 2. All.: Referendario.

PARZIALI: 11-10, 24-24, 40-44.