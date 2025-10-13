Libertas Liburnia, buona la prima
Livorno 13 ottobre 2025 Libertas Liburnia, buona la prima
Buona la prima. Nel derby della costa valido per la giornata di apertura del proprio campionato – il girone toscano D della Divisione Regionale 2 -, la Libertas Liburnia si è imposta 59-69 in trasferta, al PalaTenda, contro il Piombino BC. Autoritaria la prova fornita dalla squadra gialloblù di coach Emanuele Caverni, che nel cuore del confronto ha anche toccato netti margini; solo nel finale i padroni di casa hanno rosicchiato il margine, limitando i danni. Un successo prezioso, ottenuto nonostante la defezione di Roberto Bertolini, alle prese con problemi muscolari e tenuto precauzionalmente a riposo (per il pivot solo panchina) in vista del successivo impegno, previsto nuovamente in trasferta, domenica 19 ottobre alle 20:30 sul parquet del Team90 Grosseto. A Piombino regolarmente in campo, sia pur febbricitante, il play-guardia Giacomo Busoni. In pillole la cronaca. Nella prima fase del confronto, la Libertas Liburnia fa fatica. I padroni di casa, con merito, chiudono il primo quarto in vantaggio 18-10. Poi giunge la svolta: i gialloblù, nel secondo tempino, prendono saldamente in mano le redini della gara, rimontano il disavanzo ed operano il definitivo sorpasso (27-34 all’intervallo lungo). Nel terzo segmento dell’incontro, la Libertas Liburnia effettua il definitivo allungo (40-54 al 30’), per poi vivere di rendita negli ultimi 10 minuti. Il tabellino. Libertas Liburnia: Bertolini ne, Nachi 3, Stolfi 18, Botteghi 7, Mannucci 5, Pistolesi 2, Venditti 11, Busoni 3, Baccelli 12, Volpi 7, Mirabelli 1. All.: Caverni.