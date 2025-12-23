Libertas Liburnia, confitta esterna nel campionato Divisione 2

Fine anno senza bòtto. La Libertas Liburnia, nel suo ultimo impegno del 2025, ha fatto fatica. I gialloblù, privi degli infortunati Busoni e Botteghi (a referto ad onor di firma), hanno perso sul parquet del Gmv Ghezzano. L’incontro, valido per l’undicesima giornata, terzultima di andata, del girone 4 del campionato di Divisione Regionale 2, si è chiuso con l’affermazione dei pisani padroni di casa 77-58. I livornesi si sono smarriti alla distanza. Dopo essersi presentati all’intervallo lungo avanti di mezzo canestro, i gialloblù – imprecisi al tiro – hanno accusato un fatal calo nel terzo quarto. Una sconfitta che non rovina il buon bilancio di questa prima parte di stagione. La Libertas Liburnia, che per uno scherzo del calendario ha finora giocato ben otto volte in trasferta e solo tre in casa, figura in classifica al quinto posto a quota 14, a sole due lunghezze dal terzetto composto dallo stesso Gmv Ghezzano, dall’US Livorno ‘B’ e dal Basket Volterra. Alla ripresa del campionato, alle 18:30 dell’11 gennaio, i ragazzi di Caverni ospiteranno l’Etrusca San Miniato ‘B’.

GMV GHEZZANO – LIBERTAS LIBURNIA 77-58

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Pistolesi 6, Stolfi 8, Baccelli 10, Bertolini 18, Venditti 10, Volpi 4, Mannucci, Mirabelli, Nachi 2, Busoni ne, Botteghi ne. All.: Caverni.