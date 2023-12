Libertas Liburnia (Divisione Regionale 1): sconfitta a Donoratico; alle viste gli ultimi due impegni del 2023

Rinviato l’appuntamento con il primo successo esterno della stagione. Nel recupero della nona giornata del campionato di Divisione regionale 1, girone A, la Libertas Liburnia ha perso 68-59 sul campo del Basket Donoratico.

Non è bastato ai ragazzi di Emiliano Ferretti, in questo freddo mercoledì di inizio dicembre, il grande impegno profuso.

Non è stato sufficiente, per i gialloblù, lavorare con concretezza nella propria metà campo. Fatale, per la sconfitta, la scarsa precisione al tiro.

Davvero bassa, in particolare, la percentuale dalla lunetta (15/38 nei liberi). Per fortuna si volta subito pagina: sabato 9 alle 21:00 al PalaTagliate match esterno con la Libertas Lucca e poi domenica 17 alle 18:15, nell’ultima fatica del 2023, impegno interno con l’Audax Carrara.

Tempo e mezzi per crescere e migliorare la situazione in classifica non mancano.

Il tabellino della sfida di Donoratico: Busoni 1, Botteghi, Lorenzini 3, Mori 12, Baccelli 5, Spinelli 16, Solfi 6, Gamba, Apolloni 1, Mannucci 2, Venditti 6, Pistolesi 7. All.: Ferretti. Parziali: 13-12, 36-30, 50-39.