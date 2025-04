Basket

16 Aprile 2025

Livorno 16 aprile 2025 Libertas Liburnia, i risultati degli under

Con 32 punti, frutto di 16 vittorie e 10 sconfitte, la Libertas Liburnia ha chiuso il girone A del campionato di Divisione Regionale 2 al sesto posto, insieme al Bcl Lab Lucca; quattro le lunghezze di ritardo dalla quarta piazza – ultima posizione utile per i playoff – e sei le lunghezze in meno rispetto alla vetta, affollata da ben tre squadre.

Nell’ultima fatica stagionale, nella serata di sabato 12 aprile, i gialloblù hanno battuto, sul parquet amico del PalaBastia, 72-69, il Versilia. 19-21, 32-38, 51-52 i parziali dei primi tre tempini. Sugli scudi l’esperto terzetto composto da Venditti, Stolfi e Bonciani.

Il tabellino della Libertas Liburnia in questa ultima fatica dell’annata: Pardini T. 2, Busoni 5, Nachi, Baroni 2, Baccelli 3, Stolfi 20, Bonciani 17, Venditti 23. All.: Pardini G.. In campo, nel lungo fine settimana, anche le rappresentive della Libertas Liburnia under 14 (che ha giocato venerdì 11 a Ghezzano) e under 15 (che ha giocato sabato 12, al PalaBastia, prima della gara dei seniores). Ecco il dettaglio.

UNDER 15. LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – INVICTUS LIVORNO 49-63

LIBERTAS LIBURNIA: Colina, Danero 5, Magliozzi 7, Estanislao N. 5, Dell’Unto 6, Rosini, Estanislao T., Mucollari 13, Pena 6, Franceschi 3, Rezgui, Castillo 4.

Il quarto derby stagionale tra le due squadre è stato molto combattuto. “Siamo usciti perdenti – il commento del coach della formazione gialloblù Andrea Referendario -, ma solo nel punteggio. A livello di gioco, di comportamento in campo e di voglia di giocare, i ragazzi hanno mostrato di tenere testa agli avversari, nonostante la scarsa esperienza e l’età inferiore di alcuni. Dispiace per i troppo falli spesi nell’ultimo quarto, che hanno consentito a Invictus, grazie ai liberi, di mantenere il vantaggio. In ogni caso complimenti ad entrambe le squadre per aver disputato una gara avvincente”.

UNDER 14. GMV GHEZZANO – LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO 67-63

LIBERTAS LIBURNIA: Bueno, Danero 13, Magliozzi 6, Longobardi, Candelaria 6, Picchianti, Marashi, Kulbaev 2, Mucollari 11, Gonzales 10, Tiabi, Franceschi 15.

Le parole dell’allenatore Referendario: “Era l’ultima di andata di questa seconda fase. Abbiamo perso di misura. Abbiamo preso il vantaggio nei primi due quarti. Poi purtroppo un terzo tempino non all’altezza ha permesso ai nostri avversari di completare la rimonta e di operare il sorpasso. Molto combattuto l’ultimo quarto, nel quale non siamo riusciti nell’impresa di ribaltare il risultato. Sono evidenti i miglioramenti del gruppo: dobbiamo continuare a lavorare per integrare e far rendere al meglio tutti i giocatori, soprattutto ora, in un periodo nel quale chi ha sostenuto la squadra tutto l’anno accusa la stanchezza di una stagione particolarmente lunga”.

Libertas Liburnia, i risultati degli under