17 Novembre 2025

Livorno 17 novembre 2025 Libertas Liburnia, il resoconto delle giovanili

Le due formazioni giovanili della Libertas Liburnia hanno giocato due partite nel giro di poche ore: in campo, nella serata di venerdì 15, in trasferta, a Ghezzano, gli under 15, e nel pomeriggio di sabato 16, sul terreno amico del PalaBastia, gli under 17. Entrambe le formazioni gialloblù sono allenate da Andrea Referendario. Successo per gli under 15, sconfitta per gli under 17.

UNDER 15. Per gli under 15 livornesi, quella di Ghezzano, contro il GMV, è stata la prima partita esterna della stagione. Una gara convincente. I gialloblù hanno subito incanalato la sfida sui binari preferiti. La difesa pressante ha permesso di recuperare un ingente quantitativo di palloni, ben finalizzati con canestri in contropiede. Il divario è cresciuto in ogni quarto. La buona prova è frutto dell’applicazione mostrata nel corso degli allenamenti. E ora testa alla prossima partita, con il Cascina.

GMV GHEZZANO – LIBERTAS LIBURNIA 51-99

LIBERTAS LIBURNIA: Acenas, Danero 27, Magliozzi 4, Candelaria 4, Degan, Kulbaev 11, Mucollari 23, Gonzales 12, Franceschi 18, Di Mattei. All.: Referendario.

PARZIALI: 12-30, 25-52, 38-78

UNDER 17

Niente da fare per gli under 17 della Libertas Liburnia, in casa contro il Follonica. Il punteggio conclusivo di 44-79 punisce oltremisura, nelle dimensioni, i volenterosi padroni di casa. La forte differenza di età e la differente stazza fisica tra le due squadre è risultata decisiva, anche se i livornesi non si sono mai tirati indietro ed hanno provato a contrastare i solidi avversari. Alcuni errori nelle conclusioni di troppo non hanno però consentito ai gialloblù di contenere lo scarto a dimensioni più ridotte.

LIBERTAS LIBURNIA – FOLLONICA 44-79

LIBERTAS LIBURNIA: Russo, Colina, Danero 16, Magliozzi 4, Candelaria 3, Estanislao N., Villanueva 2, Degan 8, Marashi, Kulbaev, Estanislao T. 2, Franceschi 9. All.: Referendario.

PARZIALI: 13-20, 21-47, 26-61.