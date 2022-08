Home

29 Agosto 2022

Libertas Liburnia Livorno: è scattata la stagione, dopo il raduno i primi allenamenti

Livorno 29 agosto 2022

Con il raduno andato in scena nella serata di mercoledì 24 agosto nella propria palestra di via del Bastione e con il primo allenamento svoltosi il giorno dopo, è ufficialmente scattata la stagione 2022/23 della Libertas Liburnia Livorno.

Un’annata da affrontare con la massima umiltà, senza voli pindarci, a fari spenti, con la consapevolezza che il primo obiettivo sarà quello di far crescere i giovani e i giovanissimi in rosa.

Le emozioni del clamoroso, inatteso ed impronosticabile nono posto colto nello scorso campionato di C Silver (con tanto di ingresso nei play-off) restano indelebili e rappresentano uno stimolo per affrontare ancor con maggior applicazione il lavoro.

La Libertas Liburnia, composta da ragazzi che hanno sposato il progetto e che sono pronti a sacrificarsi solo per il proprio attaccamento alla maglia, continuerà a fare dello spirito di squadra e della compattezza, fuori e dentro lo spogliatoio, il proprio marchio di fabbrica.

La prima amichevole è fissata per domenica 4 settembre a Firenze, contro la locale formazione della Sancat (serie D). Sabato 10 settembre il via alla Coppa Toscana (tre le gare in programma; una sola in casa), mentre sabato 1 ottobre inizierà il nuovo campionato di C Silver.

Il roster è composto da:

Filippo Mannucci (il capitano), Tommaso Ristori, Tommaso Pardini, Lorenzo Mangoni, Alberto Bonciani, Cosimo Rubini, Emanuele Martelli; Marco Ferretti, Marco Brunelli,Michele Muzzati, Giacomo Bianchi, Gabriele Borzoni, Alberto Paroli, Adam Nachi, Renato De La Cruz e da Edoardo Morucci. Quest’ultimo, ala scuola Don Bosco e protagonista nelle ultime stagioni tra US Livorno e Invictus Livorno, si è aggiunto nel gruppo proprio poche ore prima del raduno: porterà esperienza al roster gialloblù in vista di un torneo duro e ostico.

Definito anche lo staff tecnico:

Gabriele Pardini, Emiliano Ferretti e Leonardo Grechi guideranno la prima squadra. Agli stessi Gabriele Pardini e Leonardo Grechi è affidata la panchina delle rappresentative under 20 e under 19. Emiliano Ferretti e Salvatore Bahrabhadi alleneranno i gruppi esordienti e aquilotti, mentre Aurora Palagi, Tommaso Pardini e Adham Nachi guideranno la formazione dei pulcini. I preparatori fisici sono Leonardo Grechi e Alessio Ottaviani. I muscoli gialloblù sono curati dal fisioterapista Pasquale Cerundolo.