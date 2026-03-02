Home

Libertas Liburnia Livorno: Successo in casa con Argentario, gialloblù ora terzi

2 Marzo 2026

Libertas Liburnia Livorno: Successo in casa con Argentario, gialloblù ora terzi

Livorno 2 marzo 2026

Per la Libertas Liburnia la curiosa striscia record relativa alle quattro partite consecutive da giocare in casa, sul campo del PalaBastia, è iniziata con una vittoria rotonda, mai in discussione. I ragazzi di Emanuele Caverni, contro l’Argentario – formazione della seconda fascia della classifica, ma che aveva creato nelle precedenti due uscite non pochi problemi a Fortezza Team Livorno e Volterra – si sono imposti senza soffrire. I gialloblù hanno trovato il giusto approccio, hanno chiuso il primo quarto sul 30-14, il secondo sul 47-25 ed il terzo sul 68-40, per poi vivere di rendita negli ultimi 10 minuti. Il confronto si è chiuso sul 79-62. Una buona gara quella disputata da Mannucci e compagni, che ora, dopo le prime 19 giornate del girone D di Divisione Regionale 2, condividono, con altre quattro squadre, la terza piazza in graduatoria. Guarda caso, tra le altre formazioni attualmente sull’ultimo affollato gradino del podio, figura anche il Volterra, la squadra che domenica prossima renderà visita agli stessi gialloblù (palla a due alle 18:15). In tutto, nelle restanti sette giornate della regular season, la Libertas Liburnia giocherà cinque volte in casa e solo in due occasioni in trasferta. La lotta per un buon piazzamento in vista dei playoff – entreranno in tale fase decisiva per la promozione le prime otto – è entrata nel vivo.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – ARGENTARIO BASKET 79-62

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Canigiani ne, Busoni, Botteghi 6, Nachi 5, Baccelli 9, Stolfi 13, Mannucci 3, Bertolini 17, Fiocchi, Venditti 12, Volpi 9, Pistolesi 5. All.: Caverni.