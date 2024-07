Home

Sport

Basket

Libertas Liburnia Livorno, ufficiale il ritorno di Bonciani e ufficiali le conferme di Baccelli e di Busoni

Basket

28 Luglio 2024

Libertas Liburnia Livorno, ufficiale il ritorno di Bonciani e ufficiali le conferme di Baccelli e di Busoni

Livorno 28 luglio 2024 – Libertas Liburnia Livorno, ufficiale il ritorno di Bonciani e ufficiali le conferme di Baccelli e di Busoni

Dopo aver annunciato, nelle scorse settimane, le conferma, nel proprio roster, di Filippo Mannucci, Tommaso Pardini, Filippo Pistolesi, Jacopo Stolfi e Dario Mirabelli, la Libertas Liburnia è lieta di comunicare ufficialmente il ritorno nel proprio organico di Alberto Bonciani e le conferme di Andrea Baccelli e di Giacomo Busoni.

BONCIANI.

Con enorme soddisfazione la società gialloblù annuncia di aver riportato a ‘casa’ Alberto ‘Boncio’ Bonciani. L’entusiasmo della Libertas Liburnia è doppio, non solo per le indubbie qualità tecniche di Alberto – un mix di esperienza e qualità -, ma anche e soprattutto perché si tratta di una persona fantastica che ogni giorno porta sul campo energia, amore per il gioco e spirito di collaborazione con i più giovani. Con ‘Boncio’, la Libertas Liburnia ha vissuto uno dei momenti più esaltanti ed incredibili della propria recente storia: quella annata 2021/22 conclusa, in C Silver, con l’accesso ai playoff, con l’incrocio con la ‘big’ Mens Sana Siena.

BACCELLI.

È ufficiale la conferma di Andrea Baccelli , guardia dal canestro facile, che nella passata stagione ha incontrato sul suo percorso un brutto infortunio dal quale però sta uscendo nel migliore dei modi. Classe 2003, scuola Pielle, è indubbiamente un giovane talentuoso su cui la società intende puntare per il prossimo futuro.

BUSONI.

Busoni è un play/guardia esperto, abile nel vedere il gioco e coinvolgere i compagni: si tratta sicuramente di una importante conferma per il gruppo gialloblù. Cresciuto nel vivaio Libertas Liburnia, ha terminato il suo percorso giovanile con la maglia amaranto dell’US, per poi diventare negli anni un giocatore di spessore per la categoria, sempre pronto a mettersi a disposizione del gruppo.