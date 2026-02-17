Basket

Livorno 17 febbraio 2026 Libertas Liburnia, prima confitta casalinga passa il Basket Pisa

La prima sconfitta casalinga della stagione giunge in un big match, in una sfida disputata con una diretta concorrente della zona nobile della classifica. La Libertas Liburnia, priva di Stolfi – out per l’inflenza -, ha ceduto contro la giovane e pimpante Dream Basket Pisa 47-59. I gialloblù hanno palesato soverchie difficoltà in attacco: basse le percentuali sia nei tiri dal campo, sia ai liberi. Gli ospiti hanno di fatto sempre condotto, legittimando l’affermazione: pesante lo strappo del primo quarto, chiuso sul 10-20. Ulteriore allungo dei pisani nel secondo tempino (16-33 all’intervallo lungo) e poi tentativo dei labronici di rientrare in corsa (34-44 al 30’). Nell’ultimo segmento della partita, il Dream Basket ha amministrato senza problemi l’invidiabile margine, bissando così il (ben più sofferto) successo ottenuto all’andata (58-57 lo scorso 9 novembre). Nessun giocatore, tra i padroni di casa, ha chiuso in doppia cifra: miglior marcatore, a quota 8, è risultato Fiocchi. Uno stop che complica – ma non compromette – il piano di chiudere la regular season in una delle prime quattro piazze. Domenica prossima, alle 18:00, trasferta sul campo della Dinamo Rosignano. Poi una sfilza record di quattro gare consecutive da disputare sul parquet amico del PalaBastia.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – DREAM BASKET PISA 47-59 (10-20, 16-33, 34-44)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Mirabelli 7, Busoni 2, Botteghi 6, Nachi 2, Baccelli 3, Mannucci 2, Bertolini 6, Fiocchi 8, Venditti 6, Volpi, Pistolesi 5. All.: Caverni.