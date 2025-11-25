Home

Sport

Basket

Libertas Liburnia, resoconto giovanili under 15 e under 17

Basket

25 Novembre 2025

Libertas Liburnia, resoconto giovanili under 15 e under 17

Livorno 25 novembre 2025 Libertas Liburnia, resoconto giovanili under 15 e under 17

Impegni esterni per le due formazioni giovanili della Libertas Liburnia Livorno, nell’ultimo turno dei rispettivi campionati. Successo per gli under 15 e sconfitta per gli under 17. Le due compagini gialloblù sono allenate da Andrea Referendario.

UNDER 15.

CASCINA – LIBERTAS LIBURNIA 47-66 (15-21, 31-39, 36-52)

LIBERTAS LIBURNIA: Acenas 2, Danero 15, Magliozzi, Candelaria 4, Picchianti, Marashi, Kulbaev 2, Mucollari 15, Gonzales 6, Franceschi 22, Di Mattei, Mazza.

Seconda vittoria in trasferta per la Libertas Liburnia under 15, che consolida il primo posto in classifica. Inizio partita stentato per gli ospiti, che nei primi due minuti, contro il Cascina, vanno sotto 7-0. Il time out chiamato dal coach fa da sveglia: i livornesi iniziano a macinare il proprio gioco e ben presto operano il definitivo sorpasso. Il primo quarto si chiude 15-21. Da lì in poi in ogni tempino i labronici aumentano il proprio margine. Il più 19 conclusivo testimonia la bontà della gara disputata. Il tutto al cospetto una squadra tosta, quadrata e temibile.

UNDER 17

SEI ROSE ROSIGANANO – LIBERTAS LIBURNIA 97-63 (26-11, 54-27, 76-47)

LIBERTAS LIBURNIA: Acenas 2, Russo, Colina 9, Danero 17, Magliozzi 11, Villanueva 1, Estanislao N. 3, Rosini 3, Marashi, Estanislao T., Mucollari 15, Castillo 2.

Partita molto difficile, affrontata con alcune defezioni. La Libertas Liburnia non ribalta il pronostico sfavorevole e cede con 34 lunghezze di margine contro il Sei Rose Rosignano. È compito arduo compensare il divario di età che i ragazzi gialloblù devono affrontare in ogni incontro. In terra solvaina, è mancata la continuità e la determinazione di voler giocare tutti i 40 minuti a viso aperto. Formazione in ogni caso che sta compiendo passi in avanti. “La crescita c’è ed è evidente, lavoriamo ancora per migliorare e arrivare alla prima vittoria” è il commento dello staff tecnico gialloblù.