2 Dicembre 2022

Libertas Liburnia, rinviata la partita di Pontedera

Livorno 2 dicembre 2022

La Libertas Liburnia, questo fine settimana, resterà alla finestra.

La partita esterna con la Juve Pontedera, valida per la decima giornata del campionato di C Silver, è stata infatti rinviata (per esigenze della società pontederese) a mercoledì 21 dicembre alle 21:00.

Dunque per i ragazzi di Gabriele Pardini il prossimo impegno è fissato per sabato 10 dicembre, alle 21:00, sul parquet amico del PalaCosmelli, contro i fiorentini della Laurenziana Basket.

Una gara che, indipendentemente dal valore dell’avversario, i livornesi vogliono far propria. Sarà l’ultima fatica del 2022 da affrontare in casa. Successivamente Mannucci e compagni se la vedranno in trasferta con Prato (domenica 18 alle 18:00) e, appunto, con Juve Pontedera.

QUATTRO LUNGHEZZE. La Libertas Liburnia, occupa, proprio insieme alla Juve Pontedera, la tredicesima piazza in classifica. Sono quattro, dopo le prime nove fatiche del torneo, i punti di ritardo delle due squadre dal (peraltro affollato) settimo posto.

Con ben 21 partite da giocare (potenzialmente 42 punti in palio per ciascuna compagine) il disavanzo dalla zona centrale della graduatoria può essere tranquillamente colmato.

Finora – è un dato di fatto – la formazione labronica non ha avuto un trattamento di favore dalla dea bendata.

Gli infortuni che hanno falcidiato la rosa e alcuni episodi non certo favorevoli registrati in sfide all’insegna dell’equilibrio hanno impedito di raccogliere un maggior numero di successi. Non mancano mezzi e gare per scalare posizioni in classifica.

