Libertas Liburnia, successi per gli under 19 e 20

9 Dicembre 2023

Livorno 9 dicembre 2023 – Libertas Liburnia, successi per gli under 19 e 20

Successi per gli under 20 e per gli under 19 della Libertas Liburnia.

Gli under 20, hanno superato, in casa (al PalaBastia) il CUS Pisa 74-72. Gli under 19, hanno battuto, nel derby cittadino, formalmente disputato in trasferta (al PalaCosmelli), l’US Livorno 49-52.

Due successi fortemente voluti, che dimostrano il valore dei ragazzi gialloblù e la loro costante crescita.

Gli under 20 guidati da Gabriele Pardini e Michele Martella, contro il CUS Pisa, hanno ben presto conquistato il comando delle operazioni.

Senza veri cali di tensione nel corso del match, i locali hanno controllato la situazione fino al termine. In forma tutti gli atleti a referto, con menzione per Gamba, Pardini e Diop, che in momenti differenti si sono assunti importanti responsabilià.

Diop ha catturato numerosi rimbalzi ed è stato praticamente perfetto al tiro (per lui solo un errore nelle conclusioni).

Il tabellino:

Pardini 20, Busoni, Nachi 4, Palumbo, Mirabelli 3, Filippi, Della Bella 2, Apolloni 4, Diop 17, Sartor, Gamba 24, Lucarelli 2.

Agli under 19 di Emiliano Ferretti non è mancato, contro l’US Livorno, l’istinto del killer.

Gara viaggiata sul filo dell’equilibrio, a lungo punto a punto con i gialloblù abili nello scavare negli ultimi minuti un prezioso mini-solco, difeso senza affanni fino alla sirena conclusiva.

Importanti, in una gara dal punteggio basso, i numerosi canestri realizzati della coppia Pardini – Nachi.

Il tabellino:

Lucarelli 6, Pardini 20, Nachi 18, Paroli 5, Della Bella 1, Palumbo, Giordano, Frati 2.

