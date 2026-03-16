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Libertas Liburnia, successo in casa con la capolista Fortezza Team Basket Livorno

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16 Marzo 2026

Libertas Liburnia, successo in casa con la capolista Fortezza Team Basket Livorno

Libertas Liburnia, successo in casa con la capolista Fortezza Team Basket Livorno

Livorno 16 marzo 2026

Non tutte le partite di campionato sono uguali l’una all’altra. Ci sono incontri che vanno al di là dei due punti in palio, gare che per mille motivi regalano motivazioni speciali. La Libertas Liburnia Livorno, in questa splendida domenica di metà marzo, sul campo amico del PalaBastia, ha colto un successo davvero memorabile. Al termine di un incontro emozionante, adrenalinico, a tratti teso, i ragazzi di Emanuele Caverni si sono imposti sulla capolista Fortezza Basket Team Livorno 67-64. Per i gialloblù si tratta della quarta affermazione consecutiva, la quindicesima nelle prime 21 fatiche di questo girone D della Divisione Regionale 2. In classifica, Mannucci e compagni figurano in terza posizione, in compagnia del Dream Basket Pisa, con due lunghezze di ritardo dal Basket Ponsacco e sei dalla stessa Fortezza Team Livorno. Contro la prima della classe, la Libertas Liburnia ha disputato il suo miglior match stagionale: tanta determinazione, tanto cuore e anche la giusta lucidità nei decisivi secondi finali. I gialloblù – a parte i primissimi giri di lancetta – hanno pressoché sempre – sia pur con margini ridotti – condotto nel punteggio. Solo nell’ultimo quarto, gli ‘ospiti’ hanno rimontato il disavanzo ed hanno messo il naso avanti. Tutto si è risolto allo sprint. I liberi imbucati nel finale da Venditti, Botteghi, Bertolini e Stolfi hanno permesso di effetturare il minibreak. Vittoria sofferta, ma legittima per questo gruppo in evidente crescita, a caccia di un buon piazzamento in vista dei playoff. Domenica prossima, ore 18:15, nuovo impegno interno, con il Follonica.

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO – FORTEZZA TEAM LIVORNO 67-64 (26-22, 38-35, 52-47)

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Mirabelli ne, Busoni, Botteghi 15, Nachi ne, Baccelli 3, Stolfi 13, Mannucci 3, Bertolini 8, Fiocchi 10, Venditti 9, Volpi 4, Pistolesi 2. All.: Caverni.