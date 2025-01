Home

Sport

Basket

Libertas Liburnia, successo prezioso contro il Ghezzano

Basket

11 Gennaio 2025

Libertas Liburnia, successo prezioso contro il Ghezzano

Livorno 11 gennaio 2025 Libertas Liburnia, successo prezioso contro il Ghezzano

Un successo costruito in difesa. Nella sua undicesima fatica stagionale – la prima sostenuta in questo 2025 – la Libertas Liburnia ha ottenuto un successo prezioso, in casa, contro una formazione, quella del Gmv Ghezzano, che figura, in coabitazione con altre due formazioni, al vertice della classifica.

I gialloblù livornesi, che peraltro devono recuperare un incontro, si portano, in classifica, a quota 14 punti, a sole due lunghezze dal terzetto in vetta.

La situazione nella parte più nobile della classifica di questo girone A della Divisione Regionale 2 è in divenire.

Per i labronici, che possono contare nelle proprie fila su elementi molto esperti (nella circostanza era assente il pivot di lungo corso Venditti) e su atleti molto giovani, ogni singolo incontro è utile per maturare e crescere. 52-50 il risultato conclusivo del match in questione.

Gara caratterizzata da basse percentuali al tiro: entrambe le formazioni hanno lavorato con efficacia nella propria metà campo e fatto fatica in fase offensiva. Dopo aver chiuso il primo quarto sotto 17-18, i padroni di casa hanno operato il definitivo sorpasso nel secondo tempino (30-24 all’intervallo lungo, 43-37 al 30’).

Solo negli ultimi secondi della sfida, gli ospiti hanno rosicchiato il ritardo; il Ghezzano ha avuto anche l’ultimo possesso, che però non ha portato frutti. Il tabellino. Libertas Liburnia: Pardini T., Mirabelli 2, Busoni 10, Nachi, Baroni 2, Baccelli 3, Ristori, Stolfi 14, Mannucci 7, Bonciani 14, Paroli ne. All.: Pardini G..