Libertas Liburnia U19, 3° successo di fila

18 Dicembre 2023

Brillante il successo – il terzo di fila – ottenuto dall’under 19 della Libertas Liburnia nel derby della costa con i pari età del Donoratico. Al termine di un incontro di fatto sempre in mano, la squadra gialloblù allenata da Emiliano Ferretti ha vinto 74-64. All’intervallo lungo Libertas Liburnia avanti 46-24. Poi break degli ospiti che si riportano sotto di sole due lunghezze nel cuore dell’ultimo quarto. Nel momento più delicato, le conclusioni di Pardini e Nachi consentono di scavare il definitivo solco e di mettere in ghiaccio la meritata affermazione. Il tabellino gialloblù: Pardini 26, Paroli 13, Nachi 9, Della Bella 6, Frati, Lunardi, Palumbo 3, Giordani 3, Lucarelli 14. All.: Ferretti.

