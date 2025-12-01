Libertas Liburnia Under 15 e 17, le partite del weekend

Livorno 1 dicembre 2025 Libertas Liburnia Under 15 e 16, le partite del weekend

Una netta vittoria ed una netta sconfitta per le rappresentative giovanili della Libertas Liburnia Livorno nell’ultimo weekend del mese di novembre. Domenica 30, in casa, al PalaBastia, gli under 15 hanno superato nel derby cittadino il Don Bosco 93-38, mentre sabato 29 gli under 17 hanno perso sul campo del Cecina 117-34. Le due squadre gialloblù sono allenate da Andrea Referendario.

UNDER 15. Quinta affermazione consecutiva per la Libertas Liburnia, che fin dai primi minuti ha mostrato buoni numeri. Pronostico rispettato in una gara nella quale si sono registrate ampie rotazioni.

LIBERTAS LIBURNIA – DON BOSCO 93-38 (27-2, 56-14, 77-25).

LIBERTAS LIBURNIA: Acenas 6, Danero 34, Magliozzi 13, Candelaria 6, Picchianti, Degan 4, Marashi, Kulbaev 8, Mucollari 9, Franceschi 5, Di Mattei 6, Mazza 2. All.: Referendario.

UNDER 17. Difficile fare di più al cospetto di un avversario tanto valido. La Libertas Liburnia, a Cecina, ha provato a fare il prorio gioco, ma solo nel primo quarto è riuscita a restare in scia.

CECINA – LIBERTAS LIBURNIA 117-34 (27-10, 51-15, 80-23)

LIBERTAS LIBURNIA: Russo, Danero 11, Magliozzi, Villanueva 2, Estanislao N., Rosini, Degan 4, Kulbaev, Estanislao T. 4, Mucollari 13, Di Mattei. All.: Referendario.