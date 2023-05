Home

10 Maggio 2023

Libertas Liburnia under 19 terza alla final six di Terranuova Bracciolini

Livorno 10 maggio 2023

Medaglia di bronzo per l’under 19 della Libertas Liburnia, che, dopo la sfilza di successi colti nella seconda parte stagionale – segmento dell’annata che ha visto i gialloblù imbattuti e in testa alla classifica del proprio non facile girone -, ha saputo centrare la terza piazza nella final six di Terranuova Bracciolini, disputata in questo caldo primo weekend del mese di maggio.

Dapprima, nella semifinale di sabato contro il Basket Sestese, i labronici hanno pagato a caro prezzo le proprie basse percentuali al tiro (36-46 il punteggio). Classica giornata storta in fase offensiva.

Tali difficoltà – che nelle precedenti gare non erano state incontrate, anzi… – hanno impedito ai gialloblù di raggiungere la finalissima.

Più brillante la partita giocata il giorno seguente, contro l’US Livorno, nel derby cittadino che ha messo in palio il terzo posto. Una bella gara, sentita da entrambi i quintetti.

Gialloblù sempre avanti, con l’US che ha provato a restare in scia. Alla fine, con merito, è stata la Libertas Liburnia ad imporsi 71-64. Si è trattato dell’ultimo impegno nel campionato di categoria. Il raggiungimento del podio nella final six premia il serio lavoro svolto nel corso della stagione.

Un’annata decisamente positiva, che ha consentito a tanti giocatori di crescere in modo esponenziale.

Alcuni elementi sono entrati stabilmente nel giro della prima squadra (e saranno impiegati anche questo sabato 13 nell’ultimo turno di C Silver; ore 18:30 al PalaMacchia contro il Fides Livorno). Ma, soprattutto, alcuni di loro – vorremmo dire tutti, per la volontà e l’impegno sempre evidenziati… – possono puntare a buone carriere.

Ecco tutti i protagonisti di questa splendida annata under 19. Il roster:

Alberto Paroli (capitano), Tommaso Pardini, Gabriele Borzoni, Sidy Diop, Gianmarco Tonini, Mattia Silvera, Federico Palumbo, Adham Nachi, Renato De La Cruz, Samuele Lucarelli, Andrea Busoni, Francesco Lunardi, Valentin Baudone, Jacopo Sartor, Nicola Del Lucchese. Allenatore: Gabriele Pardini. Dirigente: Matteo Paroli.

I tabellini delle due gare di Terranuova Bracciolini.

Libertas Liburnia – Sestese (Sesto Fiorentino) 36-46

Libertas Liburnia: Borzoni 2, Diop 5, Pardini 21, Paroli 6, De La Cruz 2, Nachi, Palumbo, Tonini, Baudone, Sartor, Lucarelli.

Libertas Liburnia – US Livorno 71-64

Libertas Liburnia: De La Cruz 28, Pardini 14, Borzoni 11, Paroli 6, Diop 12, Lunardi, Nachi, Palumbo, Tonini, Silvera, Sartor, Lucarelli.

