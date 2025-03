Home

Sport

Basket

Libertas Livorno – Avellino Basket, Robustelli: Livorno campo difficile

Basket

1 Marzo 2025

Libertas Livorno – Avellino Basket, Robustelli: Livorno campo difficile

Livorno 1 marzo 2025 Libertas Livorno – Avellino Basket, Robustelli: Livorno campo difficile

Domenica 2 marzo, alle ore 18:00, la Libertas Livorno ospiterà Avellino Basket al PalaMacchia per una sfida importante del campionato di Serie B Nazionale. La partita, che sarà diretta dagli arbitri Marco Attard, Cappello e Castellano, vedrà i livornesi cercare il riscatto dopo un periodo difficile, mentre Avellino dovrà dimostrare di aver superato la recente sconfitta contro Cividale.

Uno sguardo all’andata

Nella gara d’andata, disputata il 10 novembre 2024, Avellino aveva dominato il match imponendosi con il punteggio di 84-68. Un risultato netto che la Libertas cercherà di ribaltare davanti al proprio pubblico, sfruttando il fattore campo per tornare alla vittoria.

Le dichiarazioni di Avellino

In vista del match, l’assistente allenatore di Avellino, Rodolfo Robustelli, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul prossimo impegno senza lasciarsi condizionare dalla sconfitta subita contro Cividale:

“Questo campionato non ci offre l’opportunità di fermarci, dobbiamo guardare avanti e resettare. Ci dispiace non essere riusciti a superare l’ostacolo Cividale, ma ora dobbiamo soltanto pensare al prossimo avversario. Livorno è un campo difficile, loro non stanno attraversando un momento positivo, ma sono una squadra con tanti giocatori di esperienza. Noi dovremo valutare la presenza di Bortolin, che non è al meglio della condizione fisica e mercoledì non ha potuto concludere il match”.

Situazione infermeria

Avellino potrebbe dover fare i conti con l’assenza di Matias Bortolin, che accusa un fastidio a un tendine. Le sue condizioni saranno valutate nelle ore precedenti al match. La sua presenza o meno potrebbe influenzare le rotazioni della squadra ospite.

Dove seguire la partita

I tifosi potranno seguire il match in diretta streaming su LNP Pass (disponibile per gli abbonati), al seguente link: LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Avellino Basket su Facebook e Instagram.

Una sfida intensa attende entrambe le squadre: la Libertas proverà a sfruttare il fattore campo, mentre Avellino cercherà di portare a casa due punti preziosi per il proprio cammino in campionato.

Libertas Livorno – Avellino Basket, Robustelli: Livorno campo difficile