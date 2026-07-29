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Libertas Livorno, ecco il calendario della Serie A2 2026/27: debutto con il derby contro Pistoia e finale al Modigliani Forum

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29 Luglio 2026

Libertas Livorno, ecco il calendario della Serie A2 2026/27: debutto con il derby contro Pistoia e finale al Modigliani Forum

Livorno 29 luglio 2026 Libertas Livorno, ecco il calendario della Serie A2 2026/27: debutto con il derby contro Pistoia e finale al Modigliani Forum

È stato ufficializzato il calendario della Serie A2 di basket 2026/2027 e la Libertas Livorno 1947 conosce adesso il percorso che l’attenderà nella nuova stagione. Per la formazione amaranto il campionato inizierà subito con una sfida dal grande fascino: domenica 27 settembre, alle 18, il Modigliani Forum ospiterà infatti il derby toscano contro il Pistoia Basket 2000.

Un debutto casalingo di alto profilo che promette di richiamare il pubblico delle grandi occasioni e di accendere fin dalle prime battute l’entusiasmo dei tifosi livornesi.

La prima trasferta è invece in programma sabato 3 ottobre, quando la Libertas farà visita a Mestre al PalaTaliercio. Il mese di ottobre proseguirà con un calendario impegnativo: trasferta a Cremona l’11 ottobre, gara interna contro Urania Milano il 18 ottobre e, nel primo turno infrasettimanale della stagione, l’attesa sfida con la Fortitudo Bologna, in programma mercoledì 21 ottobre al Modigliani Forum. Il mese si concluderà con la trasferta sul parquet di Forlì.

Anche novembre riserverà appuntamenti di rilievo. Dopo le gare casalinghe contro Vigevano e Cento, gli amaranto saranno impegnati a Brindisi nel secondo turno infrasettimanale del campionato. A seguire arriveranno il derby con Montecatini, ancora davanti al pubblico di casa, la sfida con la Dinamo Sassari e la trasferta di Torino.

Dicembre vedrà la Libertas affrontare le trasferte di Ruvo di Puglia, Cividale del Friuli e Pesaro, intervallate dalle gare interne contro Rimini, Avellino e Sebastiani Rieti. Il girone d’andata si concluderà il 3 gennaio 2027 sul campo di Caserta.

Il ritorno scatterà il 10 gennaio con la trasferta a Sassari, mentre il primo impegno casalingo del nuovo anno sarà il 17 gennaio contro Vigevano. Tra gli appuntamenti più attesi della seconda parte della stagione figurano il derby interno con Pistoia del 7 febbraio, quello con Montecatini del 27 marzo e la trasferta al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna del 7 aprile.

La regular season entrerà poi nella fase decisiva ad aprile. Dopo la gara interna contro Mestre del 14 aprile e la trasferta a Pistoia del 18 aprile, la Libertas chiuderà la stagione regolare davanti ai propri tifosi domenica 25 aprile, quando al Modigliani Forum arriverà Avellino per l’ultima giornata prima della post-season.

Per la squadra amaranto si prospetta dunque un campionato intenso, fatto di derby, sfide storiche e trasferte impegnative, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nella Serie A2 2026/2027.