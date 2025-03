Libertas Livorno, missione Pesaro: “Daremo tutto per la salvezza”

Home

30 Marzo 2025

Livorno 30 marzo 2025

Domenica 30 marzo, alle ore 18:00, la Bi.Emme Service Libertas Livorno affronterà la Carpegna Prosciutto Pesaro alla Vitrifrigo Arena in una sfida cruciale per il proprio futuro in campionato. La gara, valida per il girone di ritorno della Serie A2, sarà trasmessa in diretta su LNP Pass e in differita su Rossini TV (canale 80) alle 21:30.

All’andata, lo scorso 13 novembre, Livorno dominò la sfida casalinga con un netto 104-78. Ma la situazione ora è diversa: Pesaro è cresciuta, ha trovato continuità e lotta per un posto nei playoff. La Libertas, invece, è alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.

LIBERTAS: DETERMINAZIONE MASSIMA

Il vice allenatore Cesare Riva ha sottolineato l’importanza della sfida e la crescita degli avversari:

“Giocare a Pesaro è sempre un piacere e un motivo di orgoglio. È una città che, come Livorno, ha scritto pagine importanti della pallacanestro italiana. All’andata disputammo una delle nostre migliori partite, ma da allora Pesaro ha inanellato una serie di vittorie importanti che l’hanno portata in zona playoff. Hanno una squadra lunga e ben attrezzata, con italiani veterani e due americani di grande talento. Ahmad ha una capacità di fare canestro rara in A2, mentre King è un giocatore versatile e atletico”.

Riva ha poi ribadito l’obiettivo di Livorno:

“La sconfitta contro Cento ha complicato la nostra corsa alla salvezza diretta, ma il campionato non è finito. In queste ultime giornate daremo tutto per conquistare i punti necessari per provare la rincorsa a Orzinuovi e Cento. Se non dovessimo riuscirci, il 27 aprile ci faremo trovare pronti per le sfide decisive di maggio”.

Anche il direttore sportivo Gianluca Mannucchi ha sottolineato il valore della gara:

“Giochiamo contro una grande squadra, in un impianto che trasuda storia. Però in questo momento possiamo lasciare poco spazio al romanticismo, perché per noi è una partita importantissima. Cercheremo di ripetere il successo dell’andata, anche se sappiamo che Pesaro oggi è una squadra diversa da quella battuta al PalaMacchia. La nostra squadra sta bene: veniamo da due vittorie e da una sconfitta maturata solo per alcuni episodi. Siamo pronti a dare battaglia”.

EX DI TURNO E SQUADRA AL COMPLETO

Ariel Filloy, protagonista con la Libertas, ha un passato a Pesaro, dove ha giocato nella stagione 2020/21.

Livorno arriverà alla sfida con l’intero roster a disposizione, un vantaggio fondamentale in un match che si preannuncia combattuto.

MATCH DA SEGUIRE

Con Pesaro a caccia dei playoff e Livorno che lotta per la salvezza, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida ad alta tensione.

